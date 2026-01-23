Какой там воевать: у Киева ресурсов на жизнь осталось до июня – экс-депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины осталось ресурсов максимум на полгода войны, но Зеленский собирается цепляться за власть до последнего.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ресурсов для продолжения войны у Украины к маю–июню месяцу не будет совершенно. Этих ресурсов не будет не только для продолжения войны, их не будет для обычного функционирования. Еще совсем недавно, я знаю, что многие звонили своим друзьям в Европу, звонили своим друзьям куда-то там по миру из Киева и говорили: у нас тут все прекрасно, война где-то там, далеко, а у нас прекрасные рестораны, кафе. Ну вот, приплыли. Теперь у нас сотнями закрываются рестораны, кафе и крупнейшие торговые центры. И будет еще хуже. Так что – да, я думаю, что войне осталось не более чем полгода», – сказал Волга.