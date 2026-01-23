Какой там воевать: у Киева ресурсов на жизнь осталось до июня – экс-депутат Рады

Вадим Москаленко.  
23.01.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 249
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


У Украины осталось ресурсов максимум на полгода войны, но Зеленский собирается цепляться за власть до последнего.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ресурсов для продолжения войны у Украины к маю–июню месяцу не будет совершенно. Этих ресурсов не будет не только для продолжения войны, их не будет для обычного функционирования.

Еще совсем недавно, я знаю, что многие звонили своим друзьям в Европу, звонили своим друзьям куда-то там по миру из Киева и говорили: у нас тут все прекрасно, война где-то там, далеко, а у нас прекрасные рестораны, кафе.

Ну вот, приплыли. Теперь у нас сотнями закрываются рестораны, кафе и крупнейшие торговые центры. И будет еще хуже. Так что – да, я думаю, что войне осталось не более чем полгода», – сказал Волга.

«Ключевой вопрос – территория, во всех совершенно направлениях это важно. И здесь молиться нужно, чтобы не произошло какого-то тяжелого удара, которым так хвастался Зеленский, что могут быть нанесены удары, в том числе, по объектам ядерной триады РФ.

Чтобы не было террористических актов на территории России, от которых будут вести дорожки на Украину.

Чтобы Россия не изменила своих требований – Донбасс… и государственная граница по линии Херсонской и Запорожской областей, там где стоит фронт. Вот если это будет, и Россия не будет увеличивать свои требования территориальные, то тогда единственный вопрос, который остался – это вывод войск из Донбасса.

И вопрос этот в сложившейся ситуации выеденного яйца не стоит. Этот вопрос на самом-то деле – вопрос страха Зеленского потерять свою власть, повторить судьбу Чаушеску.

И мне хочется верить, что Трамп будет также последователен и жесток, как он был жесток со всей Европой, – и продиктует Зеленскому последние требования, и прекратить это», – надеется беглый украинец.

