Какой успех в Покровске? Мы загубили десант спецназа! – генерал ВСУ

Пропагандистские ролики и заявления украинского командования о том, что ВСУ якобы отбили центр Покровска – это информационные манипуляции. Между тем, никто уже не вспоминает об операции ГУР, когда был уничтожен и пленен элитный десант.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

