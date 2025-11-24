Какой успех в Покровске? Мы загубили десант спецназа! – генерал ВСУ
Пропагандистские ролики и заявления украинского командования о том, что ВСУ якобы отбили центр Покровска – это информационные манипуляции. Между тем, никто уже не вспоминает об операции ГУР, когда был уничтожен и пленен элитный десант.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Эти радостные ролики о маленьком успехе в каком-то маленьком квартале города – это все очень прекрасно. А будет ли потом возможность закрепить этот успех? Десант высадили, закрепили успех? Где эти парни?
Сколько из них погибло – мы знаем, какое количество попало в плен, – знаем. Потому в информационном поле не нужно реагировать на все, что блестит, а нужно четко понимать последствия определенных информационных манипуляций, которые осуществляются и подаются как суперуспех.
Для того, чтобы был суперуспех, то как только будут объявления со стороны украинского руководства об успешных боях в центре Москвы – это будет успех. А пока что мы даже до Воронежа не дошли», – заявил укро-генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: