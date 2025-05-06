Каково быть колонией США лучше всех знают индейцы – киевский философ

Ресурсная сделка с США окончательно превращает Украину в колонию.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю на него с точки зрения неоколониализма. И есть некоторые нюансы колониального положения любой страны. Много, вы знаете, колоний, в которых было ракетостроение, судостроение, авиастроение, в которых были атомные станции, атомные оружия и так далее. Наука развита, литература развита – много вы таких колоний знаете?

А теперь смотрите, я считаю, что колониализм наступил после 91-го, то есть после обретения независимости… То есть культурный колониализм в СССР в отношении Украины был, остальных колониализмов, скажем так, практически не было. Можно было находить там в управлении и так далее, но это обсуждаемо. А вот с обретением независимости колониализм в отношении к Украине встал в полный рост. И Россия начала отношение к Украине как к колонии. Перевела солидарное и как бы во многом равное отношение с Украиной в колониальное.

Сейчас мы переходим к американскому колониализму, и от этого нам будет не легче. Говорят, что американский колониализм, ну, в чем-то лучше, потому что он предсказуемый, он демократичнее. Ну, я думаю, индейцам на пространстве Америки от этого не легче. И как бы с этой точки зрения опыт Америки не говорит о том, что она какая-то особая империя, лучше других империй, и что она будет к нам терпимее относиться», – заявил Дацюк.