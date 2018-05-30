30.05.2018, Москва, Александр Ростовцев

1 003 просмотров

Каково это – лизать американский сапог за деньги?

История учит тому, что она ничему не учит. Польшу – уж точно. Кичливые ляхи вечно дружат с кем не надо. Когда приходит время платить за косопузый выбор, то для Польши он обычно заканчивается очередным разделом. Уж сколько их было – только три во второй половине XVIII века, сокрушительный раздел в XX веке, когда казалось, что польскому государству пришёл окончательный кирдык, а урок упорно не выучивается.

В настоящее время Речь Посполитая, не смотря на членство в ЕС и НАТО, выступает по большей части континентальным вассалом США, частенько пренебрегая общими интересами европейских союзников и соседей. И ладно бы только пренебрегая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В частности, польские политики мессианского толка, видящие историческую роль Польши, как форпоста, противостоящего «российской экспансии на Запад», взвалили на себя дополнительную миссию – служить барьером против сближения Москвы и Берлина.

Эту польскую тревогу озвучивают многие политические поляки – от телефрика Корейбы до рупоров правящей партии PIS. Из достаточно свежих примеров – галдёж польской политической верхушки в ответ на прошлогодний октябрьский визит Штайнмайера в Россию. В Варшаве очень чутко прислушиваются к германо-российским контактам, чтобы упаси Сам, не были ущемлены интересы Великопольши.

Среди «ущемлений» – стремление Германии если не снять, то хотя бы в значительной мере ослабить санкционное давление на Россию, возможная «сдача» Украины через возврат её в орбиту российского влияния, а также строительство «Северного потока – 2». В Польше с горечью отмечают, что Германия во всех этих вопросах игнорирует её интересы.

«Сотрудничество России и Германии всегда происходит за счёт Польши», – сокрушаются польские политики, забывая при этом, что Польша всю дорогу старалась отхватить сладкий кусок за счёт других стран, пытаясь участвовать в Большой Игре и в конце концов оказавшись у разбитого корыта. «Гиена Европы» в определении Черчилля.

Последние известия дают основания полагать, что Польша в очередной раз затеяла свою игру, упорно делая ставку на ковбоев.

Варшава сделала шикарное предложение США, которое, по идее, должно понравиться деляге Трампу: она готова вложить от $1,5 до $2 млрд на новую военную базу США, предназначенную для развёртывания бронетанковой дивизии, способной сдержать «агрессию России».

Информацию распространил портал Onet со ссылкой на официальный документ Минобороны Польши. Представители военного ведомства наличие такого документа подтвердили, пояснив, что данная инициатива призвана закрепить и углубить американское военное присутствие в Польше. Документ был направлен в Конгресс и ряд других правительственных структур США, в ряд аналитических центров, а также в Атлантический совет, подтвердивший его получение.

Авторы документа оправдывают присутствие американской бронетанковой дивизии на польской территории «необходимостью сдерживания усилившейся и опасной позиции России, угрожающей Европе». Польской стороной попутно высказывается трогательная забота о «всеобщей глобальной стабильности» вообще и геополитических интересах США в частности, поскольку тезис о «российской угрозе» отражён в её Национальной оборонной доктрине, как «главной угрозе Соединённым Штатам».

В документ втиснут абзац, содержащий мелкий подхалимаж, чтобы по задумке затейников «сделать тёплое под ложечкой» у целевой аудитории – группы «ястребов» и лично у Трампа, которому могут доложить об свежей польской инициативе.

Речь идёт о «всестороннем соответствии стандартам НАТО» данной инициативы и то, что, согласно заветам американского президента-бизнесмена, «Польша – одна из немногих стран НАТО, выделяющая на оборону 2% ВВП в соответствии с установленными нормами Альянса».

Финт ушами в духе Лёни Голубкова: «Я не халявщик, я – партнёр!»

Впрочем, заявленные 2% польского ВВП на военные нужды соответствуют действительности. Польша настолько изнывает от желания услужить сюзерену, теша при этом собственные великодержавные амбиции, что входит в троицу государств – членов НАТО (вместе с США и Великобританией), аккуратно несущих в клюве свою долю в натовский «общак».

Указанная сумма в $1,5 – $2 млрд, по мнению авторов документа, должна покрыть накладные расходы на строительство новой военной базы и создание всей необходимой инфраструктуры для поддержания бронетанковой дивизии в состоянии полной боеготовности. Но если понадобится, Минобороны Польши готово поделиться с дорогими хозяевами собственной землёй и недвижимостью.

О серьёзности подхода к приёму дополнительного контингента американских войск говорит уже то, что к документу приложена карта с указанными на ней уже существующими военными объектами и соображениями о возможных местах дислокации новой военной базы.

Интересно, что новый документ был подвергнут критике со стороны бывшего польского военного министра Януша Земке, в настоящий момент заседающего в Европарламенте. Документ, но не сама инициатива. Европарламентарий раскритиковал размещение столь важного документа в открытых источниках, поскольку «это непрофессионально».

В общем, Польша вновь отличилась. Обычно всякие «шестёрки» призывают к себе американские войска в надежде на щедрые инвестиции, хорошую арендную плату и занятость местного населения – от кладовщика и мойщика унитазов за суперменами до женщин с низкой социальной ответственностью, в обмен на субъектность и геополитику.

Польша готова платить за американское военное присутствие, притягивая за уши мифическую «российскую угрозу». Приплачивающая выгодному клиенту проститутка – это какой-то нонсенс.

Трудно сказать, как отреагирует Трамп на столь интересное и бессмысленное с военной точки зрения предложение.

Почему бессмысленное? Потому что Польша раскручивает истерию вокруг усиления калининградской военной группировки России в ответ на очередные агрессивные планы НАТО. Конкретно – вокруг Сувалкского коридора – небольшой перемычки, пролегающей между Калининградской областью и союзной Белоруссией. Считается, что в этом месте находится наиболее уязвимое место для снабжения и обороны военной группировки НАТО в странах Балтии в случае войны с Россией, поскольку отсекающий удар с двух сторон разорвёт связь «шпротов» с Польшей, делая неустойчивым весь восточный фланг НАТО.

Поводом для польской истерии стали прошлогодние российско-белорусские учения «Запад – 2017», проходившие аккурат вблизи Сувалкского коридора. Бензинчику в костёр польских фобий добавил и доклад известного аналитического центра RAND, основанный на серии проведённых военных игр, согласно которым России не составило бы труда перерезать коридор, а для успешной обороны этого региона НАТО потребуется намного больше авиации и сухопутных войск, чем развернуто там в настоящее время.

Российские военные аналитики считают иначе, поскольку леса и болота Сувалкского коридора делают невозможным полноценное участие танков и другой тяжёлой боевой техники, но кто ж в Польше их будет слушать? Главное – записать в военных доктринах положение о «российской военной угрозе» и приготовиться к визиту заморских гостей.

В любом случае, снабжать бойцовские «шпроты» из Польши (при условии сохранения нейтралитета Финляндии и Швеции) посуху в случае войны у натовцев вряд ли получится, ибо, учитывая ширину Сувалкского коридора, он насквозь простреливается как с Калининградской области, так и с территории Белоруссии, на всю его протяжённость РСЗО «Смерч», например, накрывающими сразу огромную территорию залпом всего одной машины.

Почему-то есть уверенность, что мало найдётся желающих окунуться в локальный ад, устроенный «Смерчами» и другими смертоносными системами Российской Армии. Вряд ли дело дойдёт до этого сценария, но Польша точно дождётся нацеленных на её военные объекты «Искандеров», или даже кое-чего посерьёзнее.

Самый интересный вопрос в этой кутерьме: кто заплатит за банкет? Как известно, Польша является донором ЕС. США почему-то не торопится подкармливать своего верного вассала. Из чего следует, что деньги потянут из Германии, которой принадлежит большинство польской промышленности и экономики. В Берлине вполне резонно могут решить, что если у Варшавы есть деньги для американской дивизии, то и помогать ей – избыточная роскошь.

Надо полагать, Берлин и, возможно, Париж и Рим постараются укоротить панские амбиции. Но последнее слово – за США.