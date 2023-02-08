Каковы шансы Украины получить авиацию и подлодки НАТО

Украина получит боевую авиацию, если обеспечит техническое обслуживание самолетов НАТО. С подводными лодками труднее – конвенция Монтрё запрещает проход иностранных субмарин Черноморскими проливами.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Многое зависит от того, каким образом будет развиваться ситуация на фронте, потому что поставки любой техники, тем более такой, это решение не одного месяца, – пояснил он. – Речь идёт об экипажах, о материально-техническом обеспечении, о ремонтной базе. Плюс ко всему танк в чистом виде применять не только безграмотно – это просто невозможно по нынешним характеристикам ведения боевых действий. Наши танки обязательно должны сопровождать и сопровождают машины поддержки. И, раз они дают «Леопарды», значит, ещё что-то будет поступать».

Эксперт напомнил, что в течение короткого времени ситуация на Украине изменилась от обсуждения возможности поставок не летального оружия НАТО, до откровенно наступательного.

«Я думаю, что и авиацию дадут. Но, опять же, всё зависит от конфигурации линии фронта, и вообще от положения проекта «Украина» как такового, – пояснил Горбачёв. – Это зависит, в принципе, от нас в широком смысле этого слова».

Предоставляя самолёты Украине, страны НАТО будут решать вопросы с инспекторами авиатехники и базами стоянки и обслуживания. Но гораздо важнее поставок танков или самолётов – предоставление средств ПВО, способных восстановить «зонтик» над Украиной.

«Это осложнит однозначно нам решение всех задач, потому что будет представлять угрозу для наших самолётов, сегодня имеющих господство в воздухе, и всё это в принципе реализуется постепенно, – подчеркнул Горбачёв. – Все эти ниши, все эшелоны вооружения, военной техники поставляются, включая и дальнобойные боеприпасы. Если сейчас «Хаймерс» бьёт на 80 км, то теперь принято решение выделит уже другие средства поражения, которые в принципе способны долететь и до Крыма, и до Таганрога».

При нынешнем раскладе, Украине все постепенно даётся. Ей не было ни разу отказа ни в чём, несмотря на какие-то дискуссии или имитации дискуссий.

«Наша задача в глобальном масштабе, хотя моя весовая категория не позволяет это говорить, но, тем не менее, сдвинуть всё, как можно дальше. Отрезать Украину от моря, обеспечить спокойную жизнь нашим братьям в Приднестровье, которые находятся в сложнейшей ситуации, где большинство населения имеют российские паспорта и через эту узкую полоску земли снаряд пролетает насквозь», – считает Горбачев.

Однако призывы поставить подводные лодки Украине он считает нереальными, поскольку по конвенции Монтрё ни одно иностранное государство не может вообще пройти на подводных суднах Черноморскими проливами, и Турция в этом отношении держит слово. Чтобы сплавить подлодки по Дунаю, их придется, как в годы Второй мировой войны, разбирать на составляющие и перевозить трейлерами в болгарскую Констанцу.