Какую бронетехнику Киев рассчитывает получить от Парижа, Берлина и Вашингтона 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США и Германия поставят украинцам свои БМП Bradley и Marder, а Париж передаст Киеву лёгкие колёсные танки AMX-10RC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По итогам разговора президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, состоявшегося 4 января, было объявлено, что Париж передаст Киеву лёгкие колёсные танки AMX-10RC (в мире их часто характеризуют как тяжёлый бронеавтомобиль). Франция стала первой страной НАТО, решившей передать ВСУ наступательную бронетехнику западного производства. А вечером 5 января американская администрация объявила, что США и Германия поставят украинцам свои БМП Bradley и Marder.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Источник агентства France-Presse в Елисейском дворце подчеркнул: «Это первый случай поставки танков западного образца украинским вооруженным силам». До сих пор союзники передавали Киеву тяжелую бронетехнику ещё советского производства. Этим решением Макрон хотел «продемонстрировать постоянство и непрерывность» французской военной помощи Украине, отметили в администрации президента Франции. Количество танков и сроки поставки станут предметом переговоров министров обороны Франции и Украины, которые обсудят детали в кратчайшие сроки, отметили в Елисейском дворце.

Владимир Зеленский, со своей стороны, сообщил о поставке для ВСУ французских бронеавтомобилей Bastion, также не раскрыв количества машин и сроков их получения. В администрации Макрона пояснили журналистам, что если танки AMX-10RC будут поставлены по линии Минобороны Франции, то «Бастионы» Украина закупит у производителя за счет средств специального фонда в €200 миллионов, который Франция предоставила Украине для оплаты прямых заказов у производителей вооружений.

А спустя сутки было объявлено о решении Соединенных Штатов и Германии передать Украине боевые машины пехоты Bradley и Marder, основные БМП сухопутных сил этих западных держав. После состоявшегося 5 января телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем американская администрация сообщила:

«Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо. С этой целью США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия предоставит боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами».

По информации СМИ, США намерены передать ВСУ до 50 единиц БМП Bradley, а Германия поставит Украине от 20 до 40 единиц БМП Marder.

France-Presse также сообщает, что после объявления Франции о передаче легких танков Украине в Германии участники правящей коалиции и оппозиция усилили давление на канцлера Олафа Шольца, требуя начать поставки боевых танков Киеву. Правительство ФРГ до сих пор отказываетмя поставлять украинцам танки Leopard 2 на том основании, что такое решение должно приниматься после консультаций с союзниками по НАТО, а не в одностороннем порядке. Германия, по словам Шольца, не может в этом вопросе действовать в одиночку.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году Киев получил от Берлина оружия, боеприпасов и военной техники на 2,2 миллиарда евро, в том числе системы ПВО IRIS-T, которых нет даже на вооружении Бундесвера.