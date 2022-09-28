Какую часть бывшей Украины поглотит Польша

Новости Украины

Во вторник, 27 сентября, по соцсетям начали распространять фото бюллетеней, будто бы приготовленных для референдума о выходе Львовской области из Украины и вхождения её в состав Польши. Однако буквально за пару дней до этого «начальник Польши» Ярослав Качиньский заявил, что «никакой польско-украинской унии» не будет.

На самом деле, эти новости не противоречат друг другу.

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В Польше никогда не забывали, что Восточная Галиция (или Восточная Малопольша) и Волынь на протяжении столетий были составной частью польского государства, и стали частью Украины (точнее, Украинской СССР) только после Второй мировой войны. С другой стороны, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях тоже не забывали о польском периоде своей истории, и со временем он был весьма романтизирован – о репрессиях и запрете украинского языка забыли, а вспоминали различные недоступные в СССР товары и возможность свободного выезда за рубеж.

После того, как Украина получила независимость в 1991 году, в Варшаве восторжествовала так называемая «доктрина Гедройца» – то есть поддержка Украины, Белоруссии и Литвы и настраивании их против России. Однако часть политиков, опирающаяся на переселенцев с «Восточных Кресов» (так в Польше называют территории Западной Украины и Западной Белоруссии), большинство из которых уехало как раз с Волыни и Галичины, выдвигали Киеву если не территориальные претензии, то, по крайней мере, имущественные. Речь шла о возврате отобранных у поляков домов и земли, или хотя бы денежной компенсации за них.

Для этих политиков начавшийся в 2014 году территориальный распад Украины стал своего рода «вторым дыханием», а начавшаяся в 2022-м военная операция России дала реальные шансы на реализацию их идей, которые до того казались оторванной от жизни фантазией.

Поначалу казалось, что их устремления поддерживают и польские власти: лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, которого часто называют «начальником Польши», во время визита в Киев 16 марта заявил о необходимости введения на территорию Украины «миротворческой миссии НАТО».

Причём де-факто шла речь о разделе Украины: войска гипотетической миссии планировали разместить на Западе этой страны, причём состоять они должны были в основном из польских и литовских военных. Старый лис Качиньский, прекрасно зная, что в своих стратегических планах Запад давно распилил Украину, и только ждёт удобного момента, чтобы забрать часть её территорий, решил первым высказать эту идею публично. Кроме того, это был своеобразный «пас» Венгрии, претендующей на Закарпатье, где есть компактная венгерская община, и Румынии, точащей зубы на Черновицкую и кусок Одесской области – с ощутимой частью румынского населения.

Но, похоже, весной на Западе решили, что время раздела Украины пока не настало, поскольку она ещё может наносить ущерб России. Киев накачали оружием, обучили новые войска, что позволило украинским силам достичь успеха в Харьковской области. В Варшаве намёк поняли, и начали реализовывать проект польско-украинской унии, получивший от его критиков в самой Польше название «УкроПол».

С одной стороны, польские компании постепенно берут под контроль предприятия военно-промышленного комплекса Украины, железные дороги этой страны и т.д. – с другой, в самой Польше появляется всё больше украинцев, которые зачастую имеют больше социально-экономических прав, чем сами поляки. Речь идёт как о прямых социальных выплатах, так и о приоритете пользования медицинскими и образовательными услугами. Всё это уже привело к серии акций «Остановить украиницзацию Польши!», которые проводит консервативная партия «Конфедерация» Гжегожа Брауна – которому, собственно, и были адресованы упомянутые в начале слова Ярослава Качиньского.

Однако, несмотря на риторическую составляющую, в заявлении Качиньского есть и часть правды. В последние месяцы польские власти несколько сменили вектор своей деятельности на территории Украины, и вместо попыток «проглотить» всю подконтрольную Киеву территорию – сосредоточились на усилении своего влияния именно в Западной Украине, в первую очередь во Львовской области. К примеру, систему здравоохранения этого региона уже можно считать частью польской, глава Минздрава Польши Адам Недзельский регулярно контролирует использование выделенных Варшавой львовским больницам финансов и оборудования. А что при этом иногда нужно постоять под красно-чёрным флагом, под которым бандеровцы убили больше 100 тысяч поляков – что ж, политика всегда была делом неблагодарным.

Поэтому, несмотря на все публичные заявления польских властей, референдумы на Донбассе и Таврии используются Польшей как учебник для дальнейших действий на Волыни и в Галиции. При этом я сомневаюсь, что упомянутые выше бюллетени изготовлены поляками – тут речь может скорее идти о местной инициативе, с целью подтолкнуть Варшаву к более активным действиям, как это пытались сделать в Донецк и Луганске в 2014-м, уже тогда предлагая Москве принять Донбасс в состав России.

Ведь волыняки и галичане – люди прагматичные. Если их области войдут в состав Польши, они сразу же получать вожделенный европейский паспорт и возможность легально работать не только в Польше, но и в Италии и Германии. Но главное – на их земле точно не будет боевых действий, а их самих не мобилизуют в украинскую армию, и не отправят воевать на совершенно чужой Донбасс. Поэтому если (когда) референдумы о выходе пяти западно-украинских областей из состава Украины и их присоединении к Польше будут объявлены, местное население и с их организацией поможет, и «за» активно проголосует.

Естественно, свою выгоду получит и Польша. И дело не только в территориях, то есть в усилении своей геополитической значимости в Европе. Польские власти смогут на законных основаниях отправить по домам, лишив пособий и привилегий, миллионы украинских «беженцев», приехавших в Польшу именно с Волыни и Галичины. Конечно, Варшаве придётся вкладываться в развитие «возвращённых земель», но народ там будет в первую очередь рад стабильности, прекрасно понимая, что даже после 30 с лишним лет пребывания в составе ФРГ Восточная Германия всё еще не достигла средне-немецкого уровня развития.

А что же Киев, спросите вы? Во-первых, Киев в этом сценарии никто спрашивать не будет. Во-вторых, лишившись тыла, значительной части ВПК и энергетики, а главное – многомиллионного мобилизационного ресурса, киевским властям останется только капитулировать. Но для Львова это уже будет событие из рубрики вешней политики.