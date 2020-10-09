Какую вакцину выбрать должны решать украинцы, а не Зеленский

09.10.2020, Киев, Игорь Петров

Украина вполне могла бы согласиться на предложение российской стороны о предоставлении вакцины против коронавируса.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия испытывает вакцину во взаимодействии с ВОЗ, которая очень высоко оценила усилия России. Там абсолютно нет каких-либо идеологических течений. Она принадлежит всем, даже ОАЭ стоят в очереди на получение этой вакцины. Украине надо было быть в первых рядах на получение этой вакцины, так же как и ПЛ-тестов, большинство из которых фактически было завезено по «серым» схемам из России.

Может, надо честно сказать, что каждый украинец имеет право на определенные деньги, на покупку этой вакцины из бюджета. Может, каждый украинец решит сам какую вакцину он хочет? И мы увидим, как проголосуют люди кошельками.

Тогда Зеленскому не надо будет расписывать свое видение того, какую вакцину нужно украинцам. Думаю, надо сначала было у украинцев спросить, какую вакцину они хотели бы иметь, а не выдумывать за них какие-то истории», – сказал политолог.