Калашников предложил удар по Конча-Заспе вместо штурма Артёмовска

Вместо штурма в лоб агломераций на Артёмовском направлении, России следовало бы перенести боевые действия в тыл Украины, создать реальную угрозу для военно-политического руководства бандеровского режима.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил обозреватель Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы не хотите провести операции с расчисткой воздушного пространства и окончательным подавлением ПВО бандеровской стороны? Почему вы тратите силы, средства и ресурсы для того, чтобы лбом пробивать сильные укреплённые районы в Донбассе, может, вы перенесёте борьбу в другое пространство? Весь опыт войн второй половины ХХ века говорит о том, что даже зенитно-ракетную ПВО можно уничтожить с помощью ВВС. Не тратить деньги и ресурсы ракет на то, чтобы воевать с электроподстанциями, наказывая холодом, тьмой, отсутствием канализации городское население Украины, оно только от этого озлобляется, а их братья и мужья ещё злее дерутся против нас на фронте. Нет, надо тратить эти средства, эти «мопеды», ракеты, чтобы подавить ПВО. А, подавив ПВО, ты можешь наказывать как угодно верхушку Украины – выбивать их министерства, штабы, администрацию президента, Верховную раду. За каждую попытку ударить по нашей территории, уничтожить мобилизованных, мы должны карать именно верхушку, как это делают израильтяне, вы должны проводить нормальную воздушно-наступательную кампанию», – рассказал Калашников.

Он выразил глубокое убеждение, что прорыв Донецкого фронта в лоб не имеет никакого смысла, более того, указал на деморализующие последствия такой тактики для армии.

«Зачем вы бултыхаетесь в этой пучине войны за Бахмут и Соледар. Я сейчас абстрагируюсь от шелухи пропаганды. Хотите сказать, что от падения Бахмута-Артёмовска и Соледара там фронт развалится? Ничего подобного. Да, там очень много погибнет мобилизованных и добровольцев из нацбатов, но погибнут и собственные войска, вы же штурмуете в лоб, не охватывая, не создавая группировок. Зачем вы сжигаете силы, которые нужны для наступления. Но если вы возьмёте Соледар и Артёмовск, они просто отойдут к Краматорску и Славянску, к Константиновке, где тоже заготовлены очень сильные оборонительные рубежи. Вы их тоже будете в лоб штурмовать без охватов, обходов, окружений? В истории военного искусства нет примеров взятия городов, которые не были предварительно окружены. Пытаться взять города в лоб, которые не окружены, снабжение которых не остановлено, всё равно, что вычерпывать воду из бездонной бочки. Зачем вы жжёте жизни. Вы же деморализуете просто-напросто. Это безотносительно того, что деморализующие «перегруппировки» произошли, оставление Херсона. Все эти ваши фоточки ваших детишек в Дубае, это всё разлагает наши войска. И такие бессмысленные бои», – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что единственная разумная альтернатива – воздушная операция.

«Есть альтернатива – проведение правильной воздушной наступательной операции, чего не сделали в самом начале (СВО – ред.), помните? Скомкали всё. Применили авиацию 24-го, и не подавив ПВО, не подавляя узлов сопротивления с воздуха, не разбив узлов транспортной инфраструктуры, не изолировав районы боевых действий, вы сразу ввели войска. Понятно, в расчёте на быструю победу, лёгкую прогулку, что в Киеве власть старая оттуда убежит, туда какого-то Медведчука посадим, этого же не случилось? Прошёл почти год, и сейчас, пусть даже в более неблагоприятных условиях, когда фактор неожиданности утрачен, есть только одна альтернатива – не вот так вот биться в укреплённые районы, а перевести войну в воздух на подавление ПВО, на уничтожение станций перемены пар колёс, чтобы отрезать снабжение с Запада и на удары по военным и политическим центрам управления. СБУ, Минобороны, МВД, администрации президента – везде, где сидит их начальство, на сносы особняков в Конча-Заспе, где они живут. Они только этот язык понимают. Я не вижу никакой другой разумной альтернативы», – заключил Калашников.