«Калашников» разработал автомат под натовский калибр

18.08.2020, Москва, Вадим Егоров

На форуме «Армия-2020» Группа компаний «Калашников» намерена представить новый автомат АК-19, созданный под калибр НАТО 5,56 мм.

Об этом сообщил телеканал «Звезда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, новый автомат создан на базе АК-12, но вместо привычного калибра 5,45 мм имеет натовский калибр 5,56 мм. Новое оружие обладает телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, имеет новое исполнение целика, щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. Длина ствола автомата составляет 415 мм, а весит он 3,350 г.

Ранее пресс-служба Группы компаний «Калашников» сообщила, что в конце июля были завершены государственные испытания пистолета-пулемета, оружие признали годным для серийного производства, оно получило название «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20».