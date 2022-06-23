Калашников: России не хватает ударных и разведывательных БПЛА

России критически необходимы беспилотники, которые могли бы подавлять артиллерийские системы, обстреливающие Донецк, наносить точные удары вместо одноразовых крылатых ракет «Калибр» и следить за оперативной обстановкой на фронтах.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Калашникова, в России должна быть создана специальная структура по созданию беспилотных летательных средства, которая будет обладать широкими полномочиями.

«Аналоги «Байрактаров» у нас, где они? Почему они не действуют в глубине территории бандеровщины, почему приходится уничтожать цели очень дорогими «Калибрами» и теми же «Ониксами». Помните, «Ониксом» пришлось бить по аэродрому в Арцизе, в Одесской области, чтобы уничтожить станцию наведения «Байрактаров». Между прочим, беспилотник может отстреляться и еще вернуться домой, если его не собьют», – сказал эксперт.

«Перезарядиться и использоваться второй, третий и следующие разы – это не крылатая ракета, которая одноразовая. А у нас, получается, нет сети этих беспилотников, которые могли бы висеть этими роями, стаями над осаждаемыми городами и поселками, уничтожая любую попытку высунуться кочующим танкам и орудиям.

Эти стаи беспилотников могли бы сейчас подавлять вообще огнь ВСУшной артиллерии по Донецку, который сейчас просто расстреливают. Это очень мощное средство. Где оно?..

Сейчас надо срочно создавать специальную структуру с чрезвычайными полномочиями наладить производство сейчас беспилотных аппаратов и разведывательно-ударных», – заявил Калашников.