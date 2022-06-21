Калашников: «СВО родила новую силу – сердитых патриотов дела»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В ходе СВО появился новый тип русского патриотического общества, способного заменять собой государство на неповоротливых и забюрократизированных моментах.

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил российский журналист и политик Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Что мне внушает надежды на изменение ситуации? На наших глазах родился новый тип, несмотря на всю эту бюрократизацию всего и вся в стране, на подавление всего чего можно, что дышит. Наряду с этими прикормленными патриотическими блогерами появились сердитые патриоты дела, все те люди – подвижники, которые сейчас собой заменяют государство в снабжении армии – батареями, метеостанциями, тепловизорами, ночными прицелами, обмундированием. Смотрите, какая мощная сеть гражданского общества на этом возникла. Это те люди, которые не лижут пятую точку власти. Они не оправдывают ее любые действия, как прикормленные какие-то блогеры. Они говорят, что да, мы поддерживаем, но смотрите, что мы видим в этой реальности, и это надо исправить. Смотрите, что происходит сейчас с властью – она словно боится выиграть эту операцию», – сказал Калашников.

По его словам, такой «мощный гражданский слой» можно смело называть стратегическим кадровым ресурсом.

«В случае чего ядром объединения против сил, которые могут воспользоваться нашими неудачами и могут расколоть, низвергнуть остатки нашей России в полный ад. Эта активность гражданского общества, этих сердитых патриотов действия мне внушает очень большие надежды. Я поэтому не схожу с ума – то, что сейчас, на фоне того, что происходит, на фоне комбинаций с «Тайрами», с обстрелами Донецка, поднимается новая такая гражданская сила – это наша надежда на великое будущее, на то, что мы избежим катастрофического развития ситуации. Мы сейчас все должны приложить усилия для того чтобы преодолеть этот кризис. А пока, увы, Донецк находится под огнём», – добавил журналист.