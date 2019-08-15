Калашников увидел рост проукраинских настроений в Севастополе

15.08.2019, Москва, Максим Карпенко

В Севастополе стал появляться «украинский фактор» – высокие цены, низкие зарплаты и отсутствие достойной работы провоцируют у некоторых граждан ложные надежды на Киев.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил приехавший из Москвы в Севастополь для съемки репортажа российский журналист и политик Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас люди большие, обличенные каким-то статусом, сдерживаются в выражениях, а люди попроще, если без камеры, говорят правду. Что они говорят? Рабочих мест нет, цены огромные, делать жизнь негде.

Сюда приехали очень многие из Российской Федерации, сейчас очень многие уезжают. Почему? Цены в городе на недвижимость поднялись до уровня питерских. А работы-то нет, возможности вести бизнес тоже.

Многие из современной Украины, кто вел здесь бизнес, они его закрывают, потому что пришли невероятные поборы. За вывоз мусора, энерготарифы, налоговое свирепствование. Люди возмущены – вы даже зарабатывать не даете.

Люди начинают смотреть на Украину, есть уже украинский фактор. И фактор, кстати, Зеленского, который тоже влияет на умы и сердца сейчас. Люди видят, что на Украине, при всей их нищете, маленьких заработках, там есть безвиз, и там можно за 50 евро слетать в Чехию и обратно, провести выходные, поездить по Европе. И люди сравнивают – а как из Севастополя доехать до того же Питера. Цены-то в несколько раз повыше…

Обычно как говорят: «Да, смотрите, сколько было вложено в Севастополь, сколько сделано было, обновлено, отремонтировано с приходом сюда Российской Федерации. При Украине этого не делалось». Но и говорят: «Украина, конечно, не вкладывала, но она и бизнес так не давила, она давала свободу выбора. Зарегистрироваться на выборах было достаточно легко, по сравнению с российским законодательством».

Получается, что часть людей, особенно молодая, начинает смотреть туда, на Украину. У некоторых уже дома есть украинские флаги. Не у всех, конечно», – заявил Калашников.

Севастопольский писатель Платон Беседин, напротив, призвал не драматизировать ситуацию с проукраинскими настроениями.

«Севастополь всегда был очень однородный. Мы, если сравнить с остальной территорией географического Крыма, там всегда были и татары, и другое население, украинцы. а Севастополь на 96% русский, так всегда было, так есть и будет. Поэтому люди, конечно, сейчас не готовы к такому наплыву других людей, другой культуры. Они просто обалдевают, потому что город очень однородный, цельный.

Касательно молодежи, что там какой-то Зеленский, – у нас развито это в меньшей степени. Я ходил, слушал митинги в Москве, что там говорят – там это как-то действительно развито.

У нас молодежь в какой-то мере воспринимает Украину не с точки зрения политики, они воспринимают это с точки зрения каких-то бытовых благ. Что любит сейчас молодежь – поехать, посмотреть Европу. Вот, мне мой парикмахер говорит: «Я хочу в Испанию», подруга моя говорит: «А я хочу в Португалию и Францию». Конечно, они едут по безвизу.

На мой взгляд, это не очень этично, когда ты становишься уже частью России, а все равно втихаря ездишь как-то по украинскому безвизу. Я бы так не поступил. Это с одной стороны, а, с другой, – у людей есть какие-то бытовые нужды, поэтому для них это украинофильство – сугубо на бытовом уровне.

Когда вопросы будут потихоньку решаться (а они будут решаться – пять-десять лет), и люди об этом забудут, и для них украинский фактор совершенно отпадет.

Потому что, с точки зрения какой-то политики, он совершенно не интересен.

Во-вторых, у многих это украинофильство отпадает очень быстро, когда они приезжают на две недели, на месяц… Поживут где-то, хорошо, если в Киеве – там жизнь более-менее, а если в Черновцах? Это туристам хорошо – приехал, конечно, ты тут в Крыму получил свои 50-100 тысяч рублей, взял, туда приехал. 50 тысяч рублей – это 24 тысячи гривен – конечно, ты там себя королем чувствуешь. А ты попробуй там заработать эти 24 тысячи гривен.

Конечно, мы понимаем, что Зеленский – сейчас у кого-то есть эйфория, вот, молодой, красивый, слуга народа, торжество постмодернизма, но время будет идти, мы увидим, что будут те же морды, на самом деле, мы увидим, что олигархи все остались и будут влиять на жизнь. Это тоже будет исчезать.

И я думаю, тут не связано даже с Украиной – просто в целом по России мы видим, что происходит с молодежью, что у людей нет определенных идей, веры ни во что. И, самое страшное, у них нет авторитетов. Родители не авторитеты, учителя не авторитеты, отсюда мы видим постоянно этот буллинг в школах, жестокость, постоянно жуткие убийства, когда они толпой начинают травить инвалидов. Для них это как образ жизни для многих. Поэтому, для них это, прежде всего, некий протест, выражение абсолютного наплевательского отношения к миру. И Украина здесь как повод.

Ну чем можно потроллить старшие поколения? Поиздеваться над дедами, которые воевали, поиздеваться над патриотическими чувствами, поэтому Украина для них не как собственно Украина, а как некий инструмент троллинга», – заявил Беседин.