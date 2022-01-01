Калечат и себя, и мирных жителей – как у ВСУ проходит Новый год на Донбассе

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Новости Украины

Новогодние праздники ознаменовались рядом происшествий и преступлений со стороны украинских военных ОТГ «Восток» в отношении мирного населения на оккупированных ВСУ территориях Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что в новогоднюю ночь трое военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ устроили погром в ресторане «Crazy Maam» в оккупированном Мариуполе.

«Пьяные оккупанты, самовольно покинули расположение бригады и на служебном автомобиле отправились в ресторан продолжать новогоднюю ночь. Горе-защитников возмутил тот факт, что официант разговаривал с ними на русском языке. Они обвинили молодого человека в сепаратизме и жестоко избили его», – сообщили в ведомстве.

Другой эпизод произошёл вечером 31 декабря в н.п. Тополиное к северо-западу от Мариуполя. Солдат разведвзвода 36 бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением «УРАЛа», протаранил гражданский автомобиль и скрылся с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему водителю.

Кроме того, имели место и небоевые потери в рядах ВСУ.

«По информации наших источников, на позициях 56 бригады в районе н.п. Невельское в разгар празднования Нового года произошла драка между военнослужащими 37-го мотопехотного батальона соединения, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу», – говорится в сообщении.

При этом за прошедшие сутки в той же бригаде произошло ещё одно ЧП. Так, вчера ночью от передозировки наркотиков скончался один из военнослужащих танкового батальона.

«В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащий до призыва на военную службу состоял на учёте в наркологическом диспансере, и при этом всё равно был призван в ряды вооружённых сил Украины в связи с низкой укомплектованностью соединений и частей», – уточнили в НМ.

В ведомстве добавили, что комбриг представил гибель и ранение военнослужащих как полученные в результате обстрела.