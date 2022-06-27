«Калибров» полно. Но за каждым пуском холодный расчёт, а не эмоции – эксперт

Новости Украины

Масштабные ракетные удары по украинским объектам, которые произошли в последнее время, говорят о том, что у России все хорошо с военной промышленностью, и «Калибров», а также других средств поражения, – более, чем достаточно.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Аналитик опроверг предположения ряда украинских спикеров о том, что удары по Киеву и другим городам стали местью за предоставление Украине кандидатства в члены ЕС и за удары ВСУ по газодобывающим платформам в Черном море.

«Украина может видеть за этими ударами все, что хочет. На самом деле, это плановая работа. Накопились объекты в Киеве – отработали по нему. Возможно, с легким ощущением того, что «вот вам за Донецк», но не уверен, потому что, зная, как планируются любые удары и огневое поражение – там никаких эмоций ни у кого не бывает. Мстить Украине за то, что ее приняли 126-м кандидатом, неизвестно когда вступающим в ЕС, и думать, что за это их надо бомбить – это вообще глупость. Поэтому это все украинские фобии. Это очередное доказательство того, что у России с военной промышленностью все в порядке, объемы поставок вооружений нарастают и, соответственно, можно больше втыкать «Калибров» и не только их», – заявил Шурыгин.

Эксперт также подчеркнул, что при этом, Украина остается самым большим государством в Европе с многочисленной армией, разгром которой растянулся во времени, в том числе из-за поставок западного вооружения:

«Украина – страна, размером с Европу. У нее населения, даже после того, как разбежались, больше 30-ти миллионов, в ее армии, даже после всего произошедшего, под 600 тысяч человек стоит под ружьем. Я не говорю, что все они – прекрасные бойцы, но, тем не менее. В нее идет потоком западное оружие. Если бы оно туда не шло, то уже в мае мы бы это все закончили. Поэтому мы уничтожаем, и наша задача – уничтожать чуть больше, чем у них появляется. Поэтому все это растянуто во времени».