«Калибров» жалеть никто не станет». Алиеву советуют избавиться от протурецких боевиков

21.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Армении Никол Пашинян пытается втянуть Российскую Федерацию в войну с Азербайджаном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор издания Дмитрий Стешин.

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Так, Пашинян заявил, что у России есть России есть легитимное право и основания начать антитеррористическую операцию в Карабахе против боевиков, прибывших из Сирии.

В свою очередь Стешин обращает внимание, что России предлагается поучаствовать в военном конфликте самой высокой степени интенсивности, но на «птичьих правах», поскольку в Сирии Россия действует по приглашению легитимного правительства, на суверенных и признанных всеми территориях этой страны, а независимость Нагорного Карабаха на данный момент юридически никем не признана, в том числе Арменией.

«Нет, Россия, конечно, может многое. Варианты имеются. Даже без высадки Псковской парашютно-десантной дивизии. Достаточно, например, послать в Карабах чеченский батальон (там неподалеку), чтоб боевики от одного его вида разбежались. Или точечно ударить «калибрами» с кораблей Каспийской флотилии.

Но любое обращение Москвы к людям доброй воли на тему «мы тут сирийских боевиков в Азербайджане сейчас немножко поуничтожаем, с терроризмом поборемся» будет встречено в ООН угрозами, циничным хохотом и санкциями, благо мировое сообщество само этих боевиков и выкормило. Помните, как это было? Не забыли? Сначала Талибан, потом сетевая Аль-Каеда и, наконец, ИГИЛ (запрещенные в РФ организации)», – отмечает автор.

По его словам, для того, чтобы вмешиваться в конфликт в Карабахе, нужна как минимум просьба еще и Азербайджана, но Баку об этом пока молчат.

«Желание Пашиняна втянуть в свою войну сильного соседа, по-человечески понятны. Непонятно только зачем это нам? А вот Азербайджану можно посоветовать, если протурецкие боевики из Сирии действительно воюют на его стороне (что Баку официально отрицает), поскорее от них избавиться. Эти неуправляемые головорезы еще никому добра и удобств не приносили. И не дай бог им развернуться в сторону Северного Кавказа, тут уж «калибров» жалеть никто не станет», – резюмировал.

«Калибров» жалеть никто не станет». Алиеву советуют избавиться от протурецких беовиков