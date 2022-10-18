«Калибровки» – это прелюдия. Скоро всё отразится на фронтах» – военный эксперт

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Новости Украины

Удары по энергетической инфраструктуре Украины постепенно истощают украинские резервы, что в скором времени остро отразиться на возможностях снабжения ВСУ на передовой.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил специализирующийся на военной тематике обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, правильно ли он понимает, что удары по инфраструктуре соответствуют задаче лишения Украины электрообеспечения для того, чтобы купировать возможности снабжать фронты.

«Пока идёт подготовительный этап этой операции, чтобы у противника не было резервов. Любая система энергетики имеет резервирование, мы можем несколько дней бить, а они будут, используя резервы, локализовать проблемы. Мы ударили по какому-то направлению, через день у них свет появился за счёт резервов. Это советская система резервирования, никуда от этого не денешься. Но рано или поздно они заканчиваются. Пока то, что я вижу, это прелюдия, это подготовка к серьёзному удару, когда любой серьёзный удар может парализовать тот или иной регион Украины хотя бы дней на несколько минимально, и это состояние можно будет поддерживать довольно долго. Это делается для того, чтобы сковать военные приготовления, маневрирование военными силами. Они сегодня в основном осуществляются железнодорожным транспортом, а 90% всего железнодорожного транспорта на Украине электрифицировано. Соответственно, решив проблему электрификации Украины, мы решаем проблему манёвра стратегическими резервами. А с учётом того, что с ГСМ у них тоже не очень хорошо, перебрасывать большие массы войск автомобильным транспортом или своим ходом может какое-то время, но он быстро истратит ГСМ и моторесурсы танков, другой бронированной техники. А это очень важный момент, который определяет боеспособность подразделения», – объяснил Подоляка.

«Удары по энергоструктуре мы начали активно с прошлого понедельника. Когда мы увидим результаты этих последствий на фронтах, есть же определённый отложенный эффект?» – уточнил ведущий.

«Мы уже это видим, потому что по тем данным, которые появляются периодически в украинских каналах, сейчас наши удары уже во многом спутали карты наступления на Херсонском, Запорожском направлениях. То есть, противник не может сосредоточить нужную группировку», – ответил эксперт.