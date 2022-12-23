«Калибровки» гарантируют ещё полгода стремительного падения экономики Украины – Кущ

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Украина переживает самый масштабный экономический кризис за всю историю, главным фактором которого стала война в целом и разрушение энергетической инфраструктуры – в частности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, эксперт по бандеровской методичке утверждает, что украинский кризис вызван исключительно «внешним фактором».

«Вообще, кризис на Украине носит экзистенциальный характер, характер жизни или смерти, в принципе – то же самое можно сказать и об экономике. Что экономика находится перед вызовом жизни или смерти. Как сейчас борется нация, вооруженные силы Украины, борется за жизнь, так же и экономика борется за выживание в этих условиях. Кризис, который мы наблюдаем сейчас, имеет еще экзогенный характер – в том плане, что он вызван внешними причинами, внешними факторами. Опять-таки – это агрессия Российской Федерации, война. И этот экзогенный кризис требует достаточно серьезных внутренних экономических мероприятий, реформ, чтобы сделать такой условно экзоскелет или панцирь украинской экономики, который будет выдерживать эти внешние удары, и будет стойкий, резистентный к внешним кризисным влияниям, в том числе военного характера», – рассуждал Кущ.

Он отметил, что падение ВВП Украины в 2022 достигло 40%, при этом именно в IV квартале имеет место ускорение процесса.

«Сейчас мы наблюдаем самое наибольшее экономическое падение в украинской истории. Если не брать начала 90-х годов, когда происходил переход от плановой системы – к рыночной, происходила гиперинфляция. То есть, если взять последние 20 лет – это самый большой экономический кризис. Падение ВВП по разным оценкам в 2022 году составляет 30-40%. В четвертом квартале мы наблюдаем ускорение экономического падения. В следующем году есть несколько моделей, как будет себя вести экономическая система, все эти модели тесно связаны с динамикой военных действий. То есть, война будет вносить коррективы, в том числе на поведение экономики», – утверждал украинский экономист.

По его мнению, пессимистичный и, в то же время, самый реальный сценарий развития в 2023 году будет обусловлен продолжением падения ВВП, основным фактором чего послужили ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«Пессимистичный сценарий, который сейчас приобретает все больше реальных контуров, то есть его уже можно называть – реалистический сценарий. Он предусматривает, что в 2023 году продолжится падение ВВП и оно составит 5-15%. Сейчас мы наблюдаем появление нового ключевого фактора этого экономического падения, который не был задействован во втором и третьем квартале 2022 года. Он активизировался в четвертом квартале – это разрушение энергетической инфраструктуры Украины. То, что сейчас наблюдает население – это энергетическая бедность экономики или падение энергоемкости валового продукта. Это ключевые факторы падения в четвертом квартале, и они будут формировать экономические тренды в первом полугодии следующего года», – добавил Кущ.