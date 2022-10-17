«Калибровки» в ближайшие недели покажут, насколько изменились параметры СВО» – Ищенко

Новости Украины

Если в течение следующих двух-трех недель систематические обстрелы без перерыва на ночь с выпуском около тысячи ракет в день продолжатся, то можно будет уже говорить об изменении рисунка и параметров СВО, а также о подготовке к эффективному наступлению.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы один разу уже наносили удары на всю глубину и по всей украинской инфраструктуре, это было ровно в феврале текущего года. И довольно долго их наносили. Поэтому нельзя сказать, что это что-то новое. Насколько это будет разовым мероприятием или войдет в систему, и можно будет сказать, что несколько изменились параметры СВО, мы увидим в течении ближайших двух недель. Если с интервалом в два, три, четыре, пять дней подобные удары будут продолжаться, значит, изменился рисунок СВО. Если сейчас все заглохнет – и опять будет прилетать на Украину в день по десять ракет, значит, соответственно ничего особенно не поменялось», – сказал политолог. «Дальше будет еще одна возможность выяснить, приняли мы во внимание изменившуюся ситуацию, увидели мы, какую пользу нам могут принести системные и систематические удары по украинской инфраструктуре? Это будет где-то за месяц до начала сухопутной операции. Потому что войскам, естественно, будет легче наступать на деморализованного противника. Если где-то за месяц, недели за три, минимум за две, мы начнем каждый день без перерыва на ночь долбить Украину ракетами, по двести, триста, пятьсот штук, может быть, даже по тысяче (тут много не бывает, чем больше – тем лучше, потому что даже сбивать их гораздо сложнее, когда они летят большой стаей, а не когда маленькой), и продолбим все эти две-три недели до начала сухопутной операции, то соответственно, значит, рисунок СВО изменился, значит, мы координируем действия ВКС, сухопутных войск, значит, мы понимаем политическую нагрузку, которая, в том числе ложится на эти удары, психологическую нагрузку, потому что это давление серьезно и на украинское общество, и на власть, армию. И мы понимаем, как это может облегчить наши дальнейшие действия. Тогда тоже можно будет сказать, что да, рисунок СВО изменился», – добавил Ищенко.

Он отметил, что продолжения действий российского руководства в парадигме ответных ударов за очередной переход «красной линии», в Киеве будут только усмехаться и организовывать теракты на территории РФ в еще больших масштабах.

«Если будут очередные налеты, с рассказами о том, что мы провели очередную красную линию, еще раз взорвете что-нибудь на Крымском мосту, мы опять два дня по вам стрелять будем, ну так они будут хихикать и думать, ну ладно там два дня постреляете, мы же в следующий раз не один, а четыре грузовика взорвем на Крымском мосту, или сразу целый эшелон пришлем, или под ним чего-нибудь взорвем, или не на мосту – так еще хуже будет, Крымский мост и в Москве есть. Мало ли где чего взорвать можно. Тогда рисунок не поменялся, и мы продолжаем действовать по принципу «когда вы наконец-то испугаетесь», – объяснил эксперт.