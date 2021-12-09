«Калийная революция» – Белоруссия снесла правительство Литвы
Министр иностранных дел и министр транспорта Литвы поссорились из-за американских санкций против предприятия «Беларуськалий».
Конфликт носит настолько непримиримый характер, что оба заявили о готовности уйти в отставку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис обиделся на то, что литовская железная дорога взяла предоплату с «Беларуськалия» за транзит на следующий год. Юридически в этом нет никаких нарушений, США не обязывали Литву присоединиться к своим санкциям, но сам факт, что маленькая республика не поддержала суверена, для Ландсбергиса невыносим.
«Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», — сказал он.
Со своей стороны, министр транспорта Марюс Скуодис осознал, что ему приходится выбирать между репутацией страны и выживанием вверенной ему отрасли. Ему уже пришлось остановить программу по модернизации железной дороги на 60 млн евро, а тут еще и разрыв белорусского контракта, который грозит потерей 100 млн евро в год. Теперь придется поднимать тарифы на 30%. Вдобавок порт Клайпеды теряет из-за этого четверть своих доходов. Поэтому Скуодис тоже предпочел подать в отставку.
Премьер-министр страны Ингрида Шимоните пытается урезонить горячих литовских парней, но дает понять, что позиция Ландсбергиса с его самоубийственной преданностью США, ей ближе.
«Мы обязательно найдем решения о расторжении договора таким образом, чтобы Литовская Республика подвергалась риску наименьшего финансового ущерба», – сказала Шимоните.
В Белоруссии над геополитическими муками соседей откровенно потешаются.
«Гибридная агрессия. Беларусь снесла правительство Литвы. Первая в мире “калийная” революция», – написал в своем телеграм-канале тележурналист Григорий Азаренок.
Шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович полагает, что экономические жертвы Вильнюса никто не оценит.
«Целевая аудитория – Вашингтон – этой демонстрации собачьей преданности даже не заметит. По законам жанра скоро появится «рука Кремля», – написал он.
«Рука Кремля» появилась однако задолго до того как разыгралась эта драма. РЖД еще весной заявили о готовности перевезти 12 млн тонн белорусских удобрений к российским портам.
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