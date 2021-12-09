«Калийная революция» – Белоруссия снесла правительство Литвы

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Министр иностранных дел и министр транспорта Литвы поссорились из-за американских санкций против предприятия «Беларуськалий».

Конфликт носит настолько непримиримый характер, что оба заявили о готовности уйти в отставку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис обиделся на то, что литовская железная дорога взяла предоплату с «Беларуськалия» за транзит на следующий год. Юридически в этом нет никаких нарушений, США не обязывали Литву присоединиться к своим санкциям, но сам факт, что маленькая республика не поддержала суверена, для Ландсбергиса невыносим.

«Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», — сказал он.

Со своей стороны, министр транспорта Марюс Скуодис осознал, что ему приходится выбирать между репутацией страны и выживанием вверенной ему отрасли. Ему уже пришлось остановить программу по модернизации железной дороги на 60 млн евро, а тут еще и разрыв белорусского контракта, который грозит потерей 100 млн евро в год. Теперь придется поднимать тарифы на 30%. Вдобавок порт Клайпеды теряет из-за этого четверть своих доходов. Поэтому Скуодис тоже предпочел подать в отставку.

Премьер-министр страны Ингрида Шимоните пытается урезонить горячих литовских парней, но дает понять, что позиция Ландсбергиса с его самоубийственной преданностью США, ей ближе.

«Мы обязательно найдем решения о расторжении договора таким образом, чтобы Литовская Республика подвергалась риску наименьшего финансового ущерба», – сказала Шимоните.

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«Рука Кремля» появилась однако задолго до того как разыгралась эта драма. РЖД еще весной заявили о готовности перевезти 12 млн тонн белорусских удобрений к российским портам.