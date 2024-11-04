Калийный «ОПЕК»: Лукашенко задумал поднять мировые цены на удобрения вместе с РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает предприятию «Беларуськалий» договориться с российскими предприятиями снизить добычу калийных солей на 10-11%, чтобы добиться роста мировых цен.

Об этом он заявил сегодня на совещании по химпрому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таких цен, как сейчас – я вообще не помню в истории. Очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров не простая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10-11 снизить добычу калийных удобрений. Снизим добычу – не то, что дефицит на рынке появится, но все поймут, что это дорогая продукция, и за нее надо платить соответствующие средства», – сказал Лукашенко.

При этом белорусским аграриям он предлагает продавать удобрения по ценам, близким к себестоимости, чтобы преодолеть западные санкции на калий через рост экспорта продуктов питания.