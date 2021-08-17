«Калийный поток». Белорусские удобрения пойдут через Россию в обход Литвы

17.08.2021, Москва, Елена Острякова

В случае отказа Литвы от перевалки белорусских калийных удобрений, перевалку могут взять на себя российские порты в Ленинградской области, Мурманске и Тамани. Это будет не дороже.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Транспортники готовы обеспечить перевозку калийных удобрений в тех объемах, которые будут необходимы, с учетом логистики – где «Белорусской калийной компании» будет наиболее выгодно отгружать – в случае введения ограничений в порту Клайпеды», – сказал Авраменко.

По его словам, литовская сторона официально еще не уведомляла Белоруссию об отказе, заявление делали только политики в Вильнюсе.

«Мы готовились заранее, предполагали, что такие риски будут. У нас есть определенные наработки, и мы решим оперативно эту проблему. До декабря достаточно времени. Вопрос только в том, как будут загружать свой Клайпедский порт литовцы, и что будет с литовскими железными дорогами, которые сегодня обеспечивают большую долю перевозок белорусского калия. По нашим оценкам – 100 млн потери литовской стороны, не говоря о потере рабочих мест и всем, что с этим связано в случае принятия таких одиозных решений», – сказал Авраменко.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва присоединится к европейским санкциям против Белоруссии в декабре этого года. На белорусскую продукцию в Клайпедском морском порту приходится более 30% всех портовых товаров. «Беларуськалий» в свое время вложил 30 млн EUR в терминал Birių krovinių terminalas UAB.

РЖД готовы перевезти 12 млн тонн белорусских удобрений.

Ранее был решен вопрос о перевалке через терминал морского порта Усть-Луга и через Петербургский нефтяной терминал белорусских нефтепродуктов, которые до этого переваливались через Клайпеду. Сегодня уже миллион тонн топлива прошел через российские порты.

Клайпедский порт, который ранее переваливал 4-6 млн тонн нефтепродуктов из Белоруссии (10-15% общего грузопока), получал за это 23,7 миллиона евро.