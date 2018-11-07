Калининград попал под санкции из-за Крыма

07.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Парк миниатюр в Калининграде попал под санкции США из-за копии крымского замка «Ласточкино гнездо». Об этом сообщает телеканал «360».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недавно компания Apple известила нас о том, что намерена заблокировать в App Store приложение аудиогид, которое было нами разработано для объектов «Парк миниатюр» в Южном парке Калининграда. Причина проста – у нас есть копия замка «Ласточкино гнездо», который находится в Крыму. И потому мы попадаем под санкции законодательства США», – рассказал директор по развитию компании Александр Ветошкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2015 году корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками приложений из Крыма. Кроме того, для пользователей из Крыма оказались заблокированы сервисы для фрилансеров oDesk и Elance, а также покупка игр через платформу Steam.

Экономист Михаил Делягин ранее предлагал воспользоваться идеей основателя Вконтакте Павла Дурова о том, как ответить на санкции Запада из-за Крыма.

«Павел Дуров скептически относится к России, он уехал за границу. Но он подал гениальную идею. Объявите Крым территорией, свободной от репрессивного права – интеллектуальным офшором. Пусть здесь не работает авторское право стран, которые ввели санкции против Крым. Это будет Мекка для программистов.

Правда, у Дурова бизнес на Западе. Его запись про Крым провисела в блоге всего 20 минут, потом он ее удалил. Но таких предложений ответов Западу достаточно много», – сказал Делягин.