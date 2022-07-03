Калининградский губернатор предупредил Литву – «с Китаем уже доигрались»

Литва, уже лишенная возможности получать прибыль от китайских перевозок, рискует понести серьезные убытки еще и от утраты российского рынка.

Об этом в эфире «RT Россия» высказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что руководство прибалтийских государств придерживается, в последние годы более враждебной политики в отношении РФ, чем другие страны Европы.

«Логика того, что сейчас происходит со стороны Литвы, напрочь отсутствует. Литовцы на уровне железнодорожных властей, таможенников, пограничников и тех, кто занимается экономикой на низовом уровне, – они-то, наоборот, с умом подходили к ситуации и очень аккуратно трактовали все эти санкции. Жизнь продолжалась, работали, ездили, поддерживали экономический обмен. Но когда ситуация вышла, дошла до условных президента, премьер-министра Литвы, все стало обрастать, в силе последних лет, дикой политизацией русофобской, и все говорят: «Нет, нам Еврокомиссия сказала уже пропускать транзит, но мы не совсем уверены, правильно ли это читаем, не очень-то уже и согласны» – это начинает превращаться в очень агрессивный инструмент», – рассуждал Алиханов.

По его мнению, поддерживаемая Литвой торговая блокада калининградского эксклава ощутимо ударит не только по благосостоянию жителей региона, но причинит ущерб и собственным гражданам прибалтийской республики.

Губернатор области напомнил прибалтийским коллегам, что их действия – совершенно неправомерны.

«С сожалением читаю некоторые статьи. Например, в одном уважаемом издании вышел (материал – ред.), который говорит о том, что «такого рода обязательств (обеспечения свободного транзита РФ соотечественникам из Калининграда продукции – ред.) нет», ссылаясь на меморандум совместный России и ЕС 2002 г. Во-первых, они там есть, в общем виде сформулированы. Во-вторых, есть аналогичный меморандум 2004 г., который детализирует эти обязательства. Есть ссылки на соответствующие документы, ВТОшные обязательства, которые еще раз повторяются в соглашениях между ЕС и Россией именно в связи с вопросом калининградского транзита, указывая на то,что ЕС и прибалтийские страны ни в коем случае не будут препятствовать свободному транзиту, в том числе, энергетическому», – пояснил он.

По его словам, стремления государств Балтии, зависимых от сотрудничества с РФ, дестабилизировать экономику ведущей страны-транзитера, повлекут за собой негативные последствия.

«Здесь идет разговор не про зависимость Литвы от Калининградской области, а про зависимость Литвы от РФ. Недооценивать эту зависимость, я бы не стал на месте литовцев. Если посмотреть на карту, то функционирование их железных дорог, всей логистической инфраструктуры, которая выстроена за последние десятилетия в регионе в Литве, портовой инфраструктуры – это все крайне сильно завязано на РФ. Причем, не только в вопросе, какие грузы приходят в литовские порты и дальше движутся в сторону европейских и других рынков. РФ для Литвы – главная страна-транзитер, через которую идет любой другой товар, не российский, в том числе. Например, до того, как они начали баловаться с признанием Тайваня, китайский. Теперь китайцев убедить ехать в литовские порты невозможно, отказались от этого на государственном уровне. Китайский бизнес консолидировано высказался: «Мы больше не ездим через литовские порты», – предупредил Алиханов.