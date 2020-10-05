Калининградским либералам не позволили осквернять память советского героя

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

Надпись Neuhausen на немецком языке закрашена по предписанию районной прокураторы в городе Гурьевск Калининградской области.

Об этом в своем «фейсбуке» сообщает журналист Николай Долгачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон выполняется, надпись «Neuhausen» ликвидировна. Эта интересная калининградская новость почему-то оказалась за пределами внимания большинства местных СМИ. Хотя, проблема обсуждалась до этого широко. В местных медиа обсуждали, как же так, как красивые буквы могут быть незаконными. К тому же, ведь много и других таких же надписей по городам и весям. Обсуждали, обсуждали. А надпись тем временем закрасили. Закон восторжествовал. С чем всех и поздравляю», – написал Долгачёв.

Напомним, в августе прокуратура Гурьевского района вынесла решение по запросу активиста Юрия Иванова о том, что нанесённое на фасад жилого дома изображение с надписью довоенного наименования города Neuhausen без соответствующего перевода на русский язык «оказывает информационно-идеологическое влияние и формирует у населения отрицание итогов Второй мировой войны, развивая чувство толерантности к событиям, связанным с фашистской Германией».

В этой связи в адрес хозяина расположенного в здании заведения – ООО «УК Восточная резиденция» – прокуратурой было внесено представление об устранении нарушения требований ч. 5 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

Собственник пытался узаконить название Neuhausen, уверяя, что он собирается открыть ресторан с таким названием, но безуспешно.

Когда скандал вокруг надписи только начался, местные либералы начали демонстративно фотографироваться на ее фоне и выкладывать снимки в соцсетях.

Нужно отметить, что «новые прусаки» появились в Калининградской области практически сразу после распада СССР, благодаря активности всевозможных немецких, а впоследствии и балтийских обществ, большинство из которых только в последние годы были признаны иностранными агентами и закрыты.

Именно в 90-е годы в крае появилась мода на немецкие исторические названия, идея о возвращении бывшей Восточной Пруссии Германии, якобы сулящая местным жителям экономические преференции, и даже такое экзотическое явление, как «еврорусский сепаратизм».

28 января 1945 года немецкий город Нойхаузен был взят 192-й стрелковой дивизией, 7 сентября 1946 года город был переименован в честь Героя Советского Союза, генерал-майора Гурьева Степана Савельевича, погибшего при штурме Пиллау.