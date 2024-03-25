Калиновский – Бандера для белорусов

В Белоруссии прошла онлайн-конференция «Войны памяти» с участием историков, политологов и журналистов. Говорили об исторических манипуляциях и фальсификациях и о том, как историческая наука становится орудием для разжигания ненависти между дружественными и даже братскими народами. На примере Украины это видно прекрасно. Подлецов и подонков назначили героями, оккупантов назвали освободителями и наоборот, и со временем люди в это поверили. Привело все, как известно, к большой крови.

Увы, без попыток манипуляции исторической памятью не обошлось и в Белоруссии. По большому счету, они были неизбежны – историческая наука не беспристрастна, и слова академика Михаила Покровского о том, что история – это политика, обращенная в прошлое, никто не отменял. Вот только политика эта получается какая-то двойственная и не всегда соответствующая официальному политическому курсу белорусского государства.

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Государство провозглашает курс на сближение с Россией, а в историографии делается акцент на события и фигуры, которые явно противоречат этому курсу. Так, участники дискуссии назвали центральным событием белорусской истории XIX века Полоцкий собор 1839 года, который отменил церковную унию и вернул бывших униатов в лоно Православия. Однако об этом событии, определившем цивилизационный выбор белорусских земель, в учебниках говорится мало и о его инициаторе Иосифе Семашко помнят немногие.

Зато Польское восстание 1863 года, которое происходило, в основном, на землях современных Польши и Литвы, стало центральным событием белорусской истории этого столетия, а культ Викентия Константина (Кастуся) Калиновского – идеологической основой белорусского националистического движения. Политолог Всеволод Шимов даже провел параллели между культом Бандеры на Украине и культом Калиновского в Белоруссии.

«В Белоруссии не было такого движения, которое было бы аналогично бандеровщине. Западноукраинский национализм – он специфический. И он возник благодаря специфическим условиям, в которых находилась Галичина. Этот регион долгое время находился в составе Австро-Венгрии и там целенаправленно конструировался, поощрялся и разжигался агрессивный антирусский этнический национализм. Благодаря этому уже в 20 веке возникло такое массовое националистическое движение, которое через Австрию испытывало влияние германской политической и философской мысли, в том числе нацизма и фашизма. В Беларуси же ничего подобного не было. Белорусский национализм изначально был намного слабее украинского. В Белоруссии не было своей Галичины – региона, в котором этнический национализм бы так пестовался и взращивался. Антисоветское подполье в западных областях после Великой Отечественной войны было, в основном, не белорусским, а польским. Поэтому, если в конце 40-х и начале 50-х годов на Украине отлавливали остатки бандеровцев, то в Белоруссии – остатки польских формирований. Белорусское «национальное движение» было слабым, и белорусский коллаборационизм – хиленьким. Пытались, конечно, высасывать из пальца какие-то фигуры и лепить из них героев, но из этого ничего не вышло. В Белоруссии есть мощная антинацистская традиция. Историческая память о партизанском движении заблокировала героизацию пособников нацизма. Поэтому и был сделан акцент именно на Калиновском. Он уже до этого был советской властью героизирован, деполонизирован и превращен в этакую фигуру белорусского национального сопротивления. Просто достаточно было сдвинуть акценты с, якобы, социальной, крестьянской составляющей, на которую делала акцент советская власть – на составляющую национальную», – заявил белорусский политолог во время онлайн-конференции.

Калиновский, конечно, не Бандера. Фигуры слишком разные. Калиновский не белорусский националист, а польский. Но, за неимением собственной фигуры соответствующего масштаба и направленности, белорусам подсунули Калиновского. И они хавают.

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До 2020 года русофобские книжки в Белоруссии продавались на каждом углу – и никому не было дела до националистических перегибов в истории. Сейчас осознание пришло, что-то подчистили, но инерция велика, да и дошло, похоже, не все и не до всех. С культом Калиновского разбираются, но при этом ставят памятники «архитектору Русской Смуты» Льву Сапеге, называя улицы его именем.

Белоруссия, как и Украина расположены на цивилизационном расколе между русским и западным мирами. Украина свой выбор сделала и сейчас за него расплачивается. Белоруссия сделала выбор противоположный. Вот, только, белорусские историки, включая официальных с громкими именами, не оставляют попыток «суверенно» усидеть на двух стульях, вопреки официальному же курсу белорусского государства.