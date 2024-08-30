Камала Харрис «открыла личико», рассказав CNN о своих планах на президентство

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Долго отделывавшаяся от любопытствующих сторонников и оппонентов общими фразами Камала Харрис наконец-то дала интервью CNN о планах на президентство. Это первое ее большое интервтью после «замены» Джо Байдена в президентской гонке.

Вице-президент США рассказала о своих приоритетах на посту президента. В частности, она планирует поддерживать средний класс и пригласить республиканца в состав правительства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

В отличие от своего конкурента Дональда Трампа, Харрис не имеет длинного списка указов, которые она подписала бы в первый свой день в Овальном кабинете. Главное для нее – «сделать все возможное, чтобы поддержать и укрепить средний класс».

Харрис также заявила, что возобновит традицию приглашать в новый состав правительства представителя партии-соперницы. В отличие от Трампа и Байдена, которые проигнорировали эту возможность, демократка собирается отдать один портфель республиканцу – чтобы оправдать лозунг о «президентстве для всех американцев». Правда, конкретной кандидатуры у политика пока нет.

Оценки явления Харрис народу пока что полярные. Одни ссылаются на данные соцопросов, согласно которым Харрис увеличивает отрыв от Трампа в избирательном рейтинге на 5% и, вероятно, сможет стать первой в истории женщиной во главе Америки.

Другие же, в частности, комментаторы с консервативного канала Fox News , указывают на то, что 70% американцев в принципе не понимают, с какой программой идёт Харрис на выборы. А в этом интервью CNN она лишь абстрактно пообещала американцам создать некую «экономику возможностей» и увеличить расходы социалку.

Сам Трамп при этом привычно для американских правых пугает своих сторонников преквращением при Харрис США в “коммунистический концлагерь” с распределением продуктов по карточкам.

«Для Камалы организовали самые тепличные условия. Острых вопросов не было. Но даже такое лёгкое интервью она провалила. Харрис поплыла уже при ответе на первый вопрос – почему она так часто меняет свои взгляды. Раньше она была против фракинга, теперь за. Камала требовала снести пограничную стену Трампа – а нынче сама хочет её достроить», – едко подмечает симпатизирующий трампистам российский американист Малек Дудаков.

Скептично настроен насчет возможностей Камалы Харрис и проживающий в Финляндии российский “олдовый” левак Александр Коммари.

“Насчёт “социалистических” обещаний гражданки Харрис, от которых мои любимые трамписты (на самом деле – нет) писают кипятком и постят такие вот картинки – включая самого Дональда Джоновича. Во первую голову интересно было бы послушать все-таки комментарии тех, кто в экономике разбирается, то есть от левых экономистов (которые есть). Во вторых, как человек немолодой, помню, как и при выборах Обамы правые тоже форсили тему, что “коммунист Обама рвется к власти”. Негр был восемь лет у власти, но чего-то коммунизма в США нисколечко не прибавилось. Почему-то. Обезьяньи пляски вокруг порушенных статуев Христофору Бонифатьевичу Колумбу – это не коммунизм. Это та же Украина, вид сбоку”, – пишет он..