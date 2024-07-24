«Камала Харрис – труслива и боится эскалации» – во Львове решили агитировать за Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский политик Камала Харрис занимает «трусливую» позицию по отношении к Украине и менее выгодна для бандеровцев в роли президента США, чем Дональд Трамп.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Позиция Камалы Харрис касательно многих проблем военно-технической помощи Украине – заставляет в ней сомневаться. Когда в 2022 году Польша была готова передать Украине свои истребители МиГ-29, то Камала Харрис требовала, чтобы эти самолёты были в разобранном состоянии и доставлялись где-то до лесополосы на границе с Украиной, чтобы это не выглядело, будто страна НАТО даёт помощь Украине, которая спровоцирует эскалацию. Политика Камалы Харрис в 2022 году относительно Украины была просто трусливой, если называть вещи своими именами. В остальном у нас мало данных, потому что мы больше слышали о действиях Байдена, Остина, Блинкена. В целом Камала Харрис на словах поддержала противостояние российской агрессии, но конкретики в её словах мало, а ещё меньше в конкретных делах», – сказал Михальчишин.

«Поэтому Дональд Трамп, который имеет свой широко разрекламированный «тайный план принуждения к миру», имеет гораздо больше преимуществ для американского избирателя. Он предлагает конкретику – говорит, что Путину нельзя дать почувствовать триумф и победить, и он, в отличие от Байдена, требует конкретной стратегии победы для США. Поэтому Трамп выглядит более убедительным, в том числе для партнёров США – для того, чтобы продемонстрировать лидерство для противодействия агрессии Москве», – убеждал бывший депутат.