КамАЗ гравия – и он попухнет: Делягин предложил выдвинуть Илону Маску ультиматум

России пора поставить Маску ультиматум – убрать Старлинк из Украины, или лишиться большинства спутников.

Об этом в эфире видеоблогера Павла Иванова заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Спутники Старлинк мы не уничтожаем исключительно по причине трогательного, хотя для меня и не объяснимого, уважения к американской частной службе.

Можно просто написать товарищу Маску: дорогой товарищ, есть некоторая проблема с вашими спутниками. Свою связь мы сейчас наладим, которая позволит нам управлять нашими войсками, не пользуясь вашими спутниками связи, после чего, давайте договоримся, что вы их отключаете. Потому что если вы их не отключаете, то мы будем вынуждены ликвидировать.

Это не очень сложно, это КамАЗ гравия высыпать на орбиту, если совсем грубо, и в течение недели все эти спутники будут ликвидированы.

А на самом деле еще Международное космическое сообщество очень возмущается этими спутниками, потому что они живут не очень долго, и становятся космическим мусором, которым просто забивают орбиту. Так что мы даже не сильно ухудшаем ситуацию», – сказал Делягин.