14.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева
КАМАЗ разворотил теплотрассу в Керчи
Прошлой ночь грузовой автомобиль КАМАЗ врезался в опору теплотрассы и сбил трубу.
В результате подача тепла прекратилась в 55 домов, где проживают 22 тысячи человек, школу, и два детских сада.
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«Трубы ушли с опоры. Тепло подавать нельзя. Мы работали всю ночь. Сейчас техника подойдет. МЧС помогает», – заявил журналистам руководитель предприятия КБ ТЭЦ Сергей Бродский.
КАМАЗ повредил опору, потому что ехал с поднятым кузовом. Власти Крыма обещают восстановить теплотрассу в кратчайшие сроки.
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