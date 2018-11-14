КАМАЗ разворотил теплотрассу в Керчи

14.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Прошлой ночь грузовой автомобиль КАМАЗ врезался в опору теплотрассы и сбил трубу.

В результате подача тепла прекратилась в 55 домов, где проживают 22 тысячи человек, школу, и два детских сада.

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«Трубы ушли с опоры. Тепло подавать нельзя. Мы работали всю ночь. Сейчас техника подойдет. МЧС помогает», – заявил журналистам руководитель предприятия КБ ТЭЦ Сергей Бродский.

КАМАЗ повредил опору, потому что ехал с поднятым кузовом. Власти Крыма обещают восстановить теплотрассу в кратчайшие сроки.