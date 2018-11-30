Каминг-аут боевика АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»

30.11.2018, Киев , Владимир Гладков

Участники украинской карательной операции по подавлению русского восстания на Донбассе в 2014 году, попав на фронт, творили, что хотели: грабили, расстреливали мирных жителей.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил известный киевский националист и экс-боевик «АТО» Дмитрий Резниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много людей на войну шли от отчаяния. И очень много списывают на пост-травмы. На самом деле, у человека не было ничего и до войны. Люди шли на войну или погибнуть, или вернуться героями, потому что здесь их ничего не держало.

Я помню, что в первый год не было никакого контроля, не было никаких внутренних служб расследования – твори, что хочешь. И люди, попав на фронт, творили, что хотели», – отметил экс-боевик «АТО».

Резниченко рассказал, о каких преступлениях ВСУ в «АТО» слышал лично.

«О расстрелах мирных людей, которых потом списывали на сепаратистов. Я так понимаю, не для того, чтобы нажиться, а их расстреляли просто от испуга… Грабежи были, целые батальоны этим занимались. «Святая Мария» такую славу себе приобрела (батальон, где воевал Дмитрий Корчинский и депутаты от партии Олега Ляшко, – ред.), или «Торнадо» … Ничего приятного», – резюмировал радикальный националист.