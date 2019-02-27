Камингаут года: Ющенко признался в любви к «роскошному» гомосексуалисту

27.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Бывший президент Украины Виктор Ющенко признался, что испытывает симпатию к лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко, который известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «Настоящее время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже говорил, что мне этот человек симпатичен. Потому что многие вещи, которые очевидны, можно услышать от 4 – 5 политиков. Когда я говорю про Олега Валерьевича, то убежден, что это амбициозный человек. Ни у кого не получится дергать его за ниточки: скажи то, скажи это. Посмотрите, какой он роскошный оратор, как он самые актуальные вопросы поднимает. Например, по рынку земли. Он может пользоваться поддержкой деловых людей, но это не помешает ему быть таким, какой он есть», – сказал Ющенко.

Он дал понять, что разрабатывает для Ляшко экономическую программу, которая якобы обеспечит Украине экономический рост 7% за 8-10 месяцев и превратит страну в «украинского тигра». По мнению Ющенко, другие кандидаты не достойны его плана, потому что они популисты.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Ляшко перепутал Верховную раду с гей-клубом.