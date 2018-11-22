«Камни с неба»: Что происходит в Севастополе

22.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Севастопольский youtube-канал «Камни с неба» включился в борьбу за Матросский бульвар в Севастополе. Напомним, что городское правительство остановило реконструкцию бульвара, которую финансировал герой Русской весны Алексей Чалый. Это произошло после того, как Чалый неоднократно критиковал чиновников за неудовлетворительное руководство городом.

Автор и ведущий «Камней с неба» – музыкант Алексей Процко (во времена борьбы за воссоединение с Россией он получил известность благодаря роликам, высмеивающим Виктора Ющенко) побывал на Матросском бульваре и убедился, что благодаря реконструкции там осуществлялись масштабные преобразования, однако теперь работы могут быть заморожены.

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Канал «Камни с неба» существует уже более года. Ранее Процко выкладывал в Интернете сатирические клипы. За один из них его по требованию бывшего губернатора Севастополя Сергея Меняйло уволили с должности звукооператора во Дворце детства и юности.

С приходом нового губернатора Дмитрия Овсянникова Процко решил сделать критику власти системной. Название для канала ему подсказала сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, которая когда-то сказала: «А дальше хоть камни с неба – мы в России».

Процко утверждает, что создал канал лишь для того, чтобы «цензурно говорить на любую тему». Он критикует не только правительство, но и крупный бизнес, который варварски застраивает Севастополь.