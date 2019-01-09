Кампания ненависти на Украине: Насколько хватит выдержки России?

09.01.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине развернута самая настоящая кампания ненависти – общество готовится к новой попытке прорыва катеров ВМСУ через Керченский пролив, что может обернуться непредсказуемыми последствиями.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-глава комитета Верховной Рады по обороне Георгий Крючков.

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Он обратил внимание, что СМИ с восторгом преподнесли заход в Черное море десантного корабля ВМС США, трактуя это как серьезную поддержку Киева в противостоянии с РФ.

«Сами американцы заявляют, что заход этого корабля в Черное море – «рутинная операция». Особого значения он не имеет, он не окажет какого-то серьезного влияния на ситуацию в Азовско-Черноморском регионе, но, поскольку в нашей стране развернута такая кампания ненависти, ситуация искусственно нагнетается, это воспринимается неадекватно. Поэтому реакция на заход американского корабля вполне понятна, другой и быть не могло.

К сожалению, со стороны официальных лиц, депутатов, не услышишь ни слова о том, как выйти из этой ситуации. Звучат разные провокационные заявления. Например, что через Керченский пролив должна пойти очередная группа украинских кораблей – несмотря на позицию россиян, мы все равно будем туда пробиваться.

Россию провоцируют на то, чтобы она первая начала конфликт, чтобы потом ее обвинить. Пока российской стороне хватает выдержки, но не известно, надолго ли хватит», – отметил политик.