Кампания Порошенко провалилась на корню

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко специально настаивал на том, чтобы дебаты с Владимиром Зеленским состоялись за неделю до второго тура выборов, – рассчитывая за оставшееся время усилиями «порохоботов» смогли наштамповать компромат на оппонента, выискивая малейшие неточности в его высказываниях.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мловам эксперта, Зеленскому, наоборот, выгоднее дата 19 апреля, ведь тот троллинг, которым он накроет действующего президента в ходе дебатов, за два дня до второго тура в людских головах не забудется.

«Первое, что стоит отметить относительно дебатов, это то, почему, собственно Порошенко хотел их провести 14-го числа, а Зеленский – 19-го, в тот день, когда положено по закону.

Дело в том, что проведение дебатов в последнюю пятницу перед выборами обусловлено наличием после этой пятницы «дня тишины». То есть, по идее, избиратели должны в этот «день тишины» сделать какие-то свои выводы из дебатов, в том числе, и определиться со своим выбором.

Проведение дебатов 14 числа было необходимо Петру Порошенко для того, чтобы, если бы Зеленский явился на эти дебаты, и они бы состоялись, то «порохоботы» сразу же, в течении недели начали бы разносить всевозможные нарезки слов Зеленского, каких-то возможных неудачных, неприятных для определённой части электората, реплик и, таким образом, продолжили бы свою кампанию очернения, которую они ведут вот уже, как минимум, с момента окончания первого тура выборов.

В то же время для Зеленского дата 19 апреля очень удобная, потому что, если дебаты всё-таки состоятся, и он там будет, как многие ожидают, в первую очередь, его электорат и протестный электорат будут просто троллить Порошенко, то тогда эффект от такого троллинга будет гораздо больше. То есть, все эти шутки, все эти неудобные вопросы за два дня не забудутся, а за неделю могли бы уже забыться и быть замаскированными какими-то другими информационными поводами», – подчеркнул эксперт.

Также политолог отметил грамотную работу штабистов Зеленского – они смогли переиграть пиарщиков Порошенко, вбросивших тезис о якобы пристрастии соперника действующего президента к кокаину.

Этот миф был развенчан бывшим соратником Зеленского по «95 кварталу» Кириллом Манжосовым, который сначала анонсировал пресс-конференцию якобы для подтверждения слухов о юмористе, но в последний момент без объяснений отменил встречу с журналистами. Зато вечером принял приглашение телеканала Порошенко, где в эфире, вопреки ожиданиям сценаристов канала, назвал обвинения Зеленского в наркомании неправдой.

«Вот, например, на прошлой неделе мы стали свидетелями того, как, фактически, по учебникам команда Зеленского провела провокацию успешную с пресс-конференцией Кирилла Манжосова, которая не состоялась, а затем Манжосова пригласили на канал «Прямой» – после того, как он сказал, что, якобы, будет на пресс-конференции рассказывать всю обжигающую правду о Зеленском.

В результате чего Манжосова пригласили на канал «Прямой», можно сказать, в логово врага, где он благополучно развенчал все пропагандистские мифы, выстраиваемые командой Порошенко.

С точки зрения политтехнологии, этому можно просто поаплодировать. Это идеально было сработано.

И противоположный пример. Те билборды, которые развешивались перед несостоявшимися дебатами 14 числа: сначала билборды с Порошенко и Путиным, которые явно были неудачные, которые отталкивали электорат, проголосовавший в первом туре за других кандидатов, кроме Порошенко и Зеленского, потому что все они не прямо, но назывались сторонниками Путина.

И второе, это билборды, где Порошенко был изображён с ирокезом и с надписью про андерграунд. Извините, но олигарх немолодой, изображённый с ирокезом и какими-то лозунгами об андерграунде – это просто смешно», – резюмировал Даниил Богатырев.