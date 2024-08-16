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Важной темой западных СМИ в эти дни является вереница демонстративных заявлений официалов ряда стран НАТО, разрешающих использовать в боях на территории России то или иное поставляемое этими странами Киеву вооружение.

Так, CBC News пишет, что Министерство национальной обороны Канады заявило, что Украина может свободно использовать предоставленные Канадой танки и бронетехнику на территории России.

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Заявление прозвучало на фоне растущих среди военных экспертов предположений о том, как долго Украина сможет продолжать наступление в Курской области России, а также о долгосрочном влиянии неожиданного вторжения через границу на затянувшуюся войну.

Канада пожертвовала для вторжения в Курскую область восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777, отмечает издание.

«Украинцы лучше всего знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их способность. Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине», — сообщила пресс-секретарь канадского Минобороны Андре-Анн Пулен.

На новостных кадрах CNN, снятых вчера на границе с Украиной, видно, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

При этом, отмечает издание, неясно, какая часть подаренного Канадой оборудования находилась в руках специально оснащенных украинских бригад, когда они 6 августа пересекли границу.

Пулен заявил, что пожертвования Канады всегда соответствуют требованиям Договора о торговле оружием — международного соглашения, призванного сократить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

«Это смелый, блестящий и отважный шаг группы людей, которые буквально находятся на передовой современной тактики и стратегии ведения боя», — сказал отставной канадский генерал-лейтенант Эндрю Лесли, бывший командующий армией и НАТО в Афганистане.

Отставной генерал-лейтенант США Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, заявил, что все — и на Западе, и в России — с самого начала недооценили украинцев. Тот факт, что им удалось создать ударную силу и провести рейд под носом у Москвы, говорит о многом, сказал он.

«У них явно больше [военного потенциала], чем мы думали, или чем, по оценкам, они имеют. Поэтому я бы никогда не недооценивал то, что Украина может или могла бы сделать», — сказал Ходжес.

Но звучат и более скептические голоса. Так, совершивший с 2014 года уже 39 поездок на Украину Филипп Карбер, преподаватель Национального университета обороны в Вашингтоне, говорит, что несмотря на успех, украинцам не удалось продвинуться так далеко в Курской области, как они надеялись.

«Русские добрались туда гораздо быстрее, чем ожидали [украинцы]», — сказал Карбер, добавив, что, по его мнению, украинцы были остановлены примерно на полпути к тому, что было их очевидной целью: густо покрытой лесом, легко обороняемой территории в глубине России.

Карбер считает, что россиянам придется контратаковать до того, как в сентябре пойдет дождь, как это часто бывает в этом регионе. Он сказал, что не уверен в том, что будут делать дальше украинцы. Кризис, по мнению этого аналитика, может развиваться несколькими способами.

Во-первых, вызвав хаос и оттянув часть российских войск от боевых действий на востоке Украины, Сырский мог бы отдать приказ об организованном отходе на оборонительные позиции на украинской стороне. Во-вторых, украинцы могли бы попытаться удержать и защитить то, что они захватили, чтобы создать стратегическую буферную зону. Они, в-третьих, также могли бы попытаться прорваться через слабо защищенную российскую территорию в другом месте и создать еще один выступ.

Упомянутый выше Лесли заявил, что создание стратегической буферной зоны будет невероятно сложным для Украины, учитывая ее нынешний дефицит живой силы.

«Если они попытаются удержать его, это потребует чрезвычайно больших затрат на содержание войск», — сказал он.

«Не стоит недооценивать готовность русских бросить на них десятки тысяч, если не сотни тысяч солдат. Русским все равно. Вторжение может заставить Кремль рассматривать весь приграничный регион протяженностью в тысячу километров как линию фронта», – добавляет он..