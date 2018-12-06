Канада отказалась от ответной любезности украинцам

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украине пока не удалось достичь прогресса в вопросе введения безвизового режима поездок для украинцев в Канаду, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом во время слушаний в Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны заявил посол Украины Андрей Шевченко.

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«К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы вновь зафиксировали рост количества отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет. «Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий», — отметил дипломат.

В обнародованном в конце декабря прошлого года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны «Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта» депутаты призвали правительство отменить визовые требования для краткосрочных поездок украинцев. Однако в правительстве ответили, что Украина пока не соответствует требованиям в отношении безвиза.

При этом Украина отменила визы для канадцев еще в 2005 году.