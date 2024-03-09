Канада передаст Украине партию старых ракет «воздух-земля»

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Канада может передать Украине партию снятых с вооружения ракет CRV7, чтобы бандеровцы их починили и использовали против российских войск.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство Канады одобрило решение передачи Украине ракет «воздух-земля», которые должны запускаться с самолётов или вертолётов. Возможно, их можно переделать на ракеты «земля-земля», точно пока не знаю. В Канаде таких ракет сейчас имеется более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо утилизации этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», – сказал Тука.

Он подчеркнул, что в условиях дефицита оружия украинцы будут рады даже неисправным ракетам.

«И мне понравилось, что канадский чиновник с Министерства обороны отметил, что украинская сторона попросила передавать ей даже ракеты, у которых есть какие-то неполадки в боевой части. Даже такие ракеты после демонтажа боевых частей будут передавать нашей стране, потому что там есть важные для нас двигатели. И даже без боевой части, наши самоделкины найдут, как использовать и как организовывать неожиданные сюрпризы оркам благодаря этим полуработающим ракетам», – подытожил экс-замминистра.