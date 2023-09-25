Канада подтвердила свой статус страны-отстойника для нацистов

Овации, которые в парламенте Канады в присутствии премьера этой страны Трюдо и президента Украины Зеленского устроили 98-летнему ветерану дивизии СС «Галичина», вызвали протесты со стороны еврейских организаций и Польши.

Однако после Второй мировой войны в Канаду приехали тысячи нацистских преступников, среди которых и дедушка нынешнего министра финансов страны Кристины Фриланд.

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Напомню, 22 сентября президент Украины посетил парламент Канады. На торжественное заседание был приглашён 98-летний Ярослав Гунько, бывший боец дивизии СС «Галичина», которого представили как «украинского и канадского героя, воевавшего за независимость Украины от российских агрессоров тогда и продолжающего поддерживать военных сейчас». Владимир Зеленский, премьер-министр Джастин Трюдо и все члены законодательного органа Канады горячо приветствовали старого нациста – вставанием и длительными аплодисментами.

Эта акция вызвала громкий скандал, с протестами выступили еврейские организации, а также посольства России и Польши в Оттаве. В ответ спикер парламента Энтони Рота взял всю вину на себя, заявив, что он был не в курсе, что Первая украинская дивизия, она же дивизия ваффен-СС «Галичина», или 14-я гренадёрская дивизия ваффен СС, – это добровольческое подразделение, находившееся под командованием нацистов. Офис Джастина Трюдо отказался от комментариев, сам премьер заверил, что он ни при чем. Якобы ни Трюдо, ни Зеленский не были в курсе приглашения Гунько в парламент.

Канаде не впервой делать вид, что проблемы нацистских преступников на её территории существует. В 1980-е годы по требованию израильского Фонда Симона Визенталя, работающего над искоренением антисемитизма и изучения Холокоста, в Канаде была создана правительственная комиссия, известная как Комиссия Дешена. Ее целью было расследовать факты укрывательства военных преступников в Канаде, число которых Фонд Визенталя оценивал в 6 тысяч человек, среди них и бывших воинов дивизии СС «Галичина» (217).

Но в 1987 году эта комиссия признала, что доказательств совершения преступлений дивизией нет, а служба в её рядах не может быть основанием для судебного преследования в Канаде или лишения гражданства. Фактически это была ревизия решений Нюрнбергского трибунала, который признал преступной всю организацию СС, в том числе части ваффен-СС.

Но и без «дивизийников» в Канаде хватало нацистских преступников с украинскими корнями. Так, в 1948 году в этой стране оказался Михаил Хомяк, дедушка нынешнего министра финансов Канады Кристины Фриланд. Он в 1940-1945 годах был главным редактором коллаборационистской газеты «Краковские вести», которой нацисты передали имущество (редакцию и типографию) бывшей еврейской газеты Nowy Dziennik.

Хомяк старательно прославлял «наимощнейшую индивидуальность» Адольфа Гитлера – «Краковские вести» называли германского фюрера «исторической фигурой ХХ века», посвящая описанию его деятельности целые полосы. Славила газета и лично генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка, организатора Холокоста, которого в 1946 году повесили по приговору Нюрнбергского трибуна.

Хомяк убеждал читателей, что украинцы готовы «к радостному сотрудничеству», рассыпая фюреру и его представителю пожелания «осуществить планы нового устройства Европы». Вместе с восторгами в адрес Гитлера и его назначенцев Хомяк публиковал сообщения о победах гитлеровцев на фронте. Особенно показательно, что дедушка канадского министра рапортовал об ударах по подданным британской королевы.

Так, в номере «Краковских вестей» от 1 ноября 1940 года рассказывалось об «эскадрах тяжёлых немецких военных самолётов, снова сбрасывающих бомбы на Лондон, где началось много новых пожаров».

«Хорошими были объёмы бомбардировок промышленных предприятий в Бирмингеме, Ковентри, в порту Ливерпуля…» – сообщала газета.

Одновременно с восхвалением Третьего Рейха «Краковские вести» постоянно разжигали ненависть к еврейскому населению – как в заказных публикациях, так и в «житейских» рассказах. К примеру, в номере от 6 ноября 1941 года с упоением рассказывалось, как хорош стал Киев без евреев, которые «получили заслуженное наказание».

«Сегодня в Киеве из них нет ни одного. А было при большевиках более 350 тысяч», – гордо заявляла газета, издававшаяся дедом нынешнего канадского министра. Издание восторгалось Киевом, из которого «исчезло» еврейское население: «Киев стоит распрекрасный, чудесный».

Примечательно, что первым – ещё в 1996 году – о коллаборационистском прошлом Михаила Хомяка заговорил его зять, канадский историк Джон-Пол Химка, который является резким критиком украинского национализма. Но лишь когда в 2017-м Кристина Фриланд возглавила МИД Канады, на эту информацию обратили внимание. В дипломатическом ведомстве Канады сначала пытались отрицать данные Химки, а позже отделались лицемерной фразой:

«Наше министерство поддерживает усилия дяди Христи Фриланд по изучению непростого прошлого её покойного дедушки».

Сама же Фриланд так описывала историю своей семьи:

«Мои бабушка и дедушка по материнской линии бежали с Западной Украины, после того как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году. Они считали себя политическими изгнанниками, ответственными за сохранение идеи независимой Украины».

Это ещё не «украинский и канадский герой, воевавший за независимость Украины от российских агрессоров», но шаг в нужном направлении сделан.

Отмечу, что в самой Канаде скандал с чествованием на высочайшем уровне бывшего эсэсовца Гунько не приведёт ни к каким политическим последствиям. И находящиеся у власти либералы, и оппозиционные консерваторы свои извинения (призывы к извинениям) заканчивали мантрами о необходимости поддержки Украины в борьбе с Россией.

Со стороны Израиля, кстати, официальных претензий к властям Канады пока нет – всё ограничилось заявлениями еврейских организаций типа «Бнай Брит» или Фонда Визенталя. А вот на лицемерном протесте, заявленном послом Польши в Оттаве Витольдом Дзельским, стоит остановиться отдельно.

Его лицемерие состоит не только в том, что Варшава с 2014 года всецело поддерживает нацистский режим в Киеве, а с 2022-го стала главным логистическим хабом поставки на Украину оружия, в том числе польского. Дело в том, что в польской истории есть своё добровольческое подразделение СС – Свентокшиская бригада «Национальных Вооружённых сил» (НВС). НВС менее известны, чем Армия Крайова, это вооружённое формирование с 1943 года тесно сотрудничало с нацистами, в частности, его бойцы вылавливали и убивали евреев, которым удалось убежать из гетто.

А в августе 1944 года на базе 202-го и 204-го полков НВС была сформирована Свентокшиская бригада – крупнейшее военизированное формирование этой организации. В январе 1945-го под Краковом бригада вступила в бой с советскими войсками и вскоре вошла в союзные отношения с 59-м армейским корпусом вермахта. В дальнейшем, вместе с частями немецкой армии, бригада отступила на территорию протектората Богемия и Моравия, где её солдаты и офицеры получили статус добровольцев СС (SS-Polnisch-Freiwillingen). Личный состав бригады был частично обмундирован в униформу СС с польскими знаками различия (как говорится, найдите десять отличий от дивизии СС «Галичина»).

Правда, 6 мая 1945 года бригада вступила в контакт с третьей армией США – и уже на следующий день поляки сражалась плечом к плечу с войсками 2-й американской пехотной дивизии, освобождая от своих недавних немецких союзников город Пльзень. Американское командование взяло бригаду под свою защиту, поручило ей охрану лагерей немецких военнопленных, а затем позволило её солдатам и офицерам укрыться в американской оккупационной зоне. Никаких обвинений ни одному из воинов бригады не выдвигалось, потому часть из них выехала в ту же Канаду.

15 сентября 2017 года Сейм Польши единогласно принял решение отпраздновать 75-ю годовщину создания НВС, отдельно отметив, что их частью была Свентокшиская бригада – без упоминания о её коллаборации с гитлеровцами. А 17 февраля 2018-го премьер-министр Польши Матеуш Mоравецкий возложил венок и зажёг свечу на могилах военных Свентокшиской бригады в Мюнхене. Никаких протестов чествование польских эсэсовцев тогда не вызвало.

Таким образом, «окно Овертона» в направлении героизации нацистских приспешников, да и самих нацистов, открывается на Западе не первый год. Ярославу Гунько просто повезло оказаться в нужное время и в нужном месте. И я не сомневаюсь, что в его смерти от старости обвинят «российских пропагандистов».

Российским же СМИ не стоит рассчитывать на то, что очередной акт прославления нацистов и необходимость извиняться за него что-то изменит на Западе. Как и в 1945-м, для этого нужна будет победа не в информационной войне, а на поле боя.