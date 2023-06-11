Канада пообещала Украине захваченный у России самолёт «Руслан». Как ответит Москва?

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Канадский премьер Трюдо с субботу беспрепятственно посетил Киев, дал пресс-конференцию и выступил перед депутатами Верховной рады, продолжающей так же беспрепятственно заседать на второй год СВО.

Трюдо в ходе визита пообещал передать Киеву украденный у России в прошлом году в Торонто самолет Ан-124 компании «Волга-Днепр». Авиалайнер привез в Канаду груз медицинского назначения. После разгрузки российский «Руслан» должен был покинуть аэродром, однако из-за начала СВО остался в Торонто – Канада запретила использовать свое воздушное пространство бортам РФ. Нужно отметить, что транспортники подобного класса сейчас не производятся. Несколько таких самолётов также арестовано в Германии.

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«Сегодня я хочу объявить, что мы арестуем этот мощный авиаборт для того, чтобы сделать все должное и гарантировать, что он никогда больше не будет поддерживать российскую войну», – вещал с трибуны Рады канадский премьер.

А на встрече с журналистами Трюдо прямо заявил, что собирается передать борт Украине.

«Благодаря законодательству, которое приняли, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией», – цитирует Трюдо украинское издание «Суспильнэ».

Он также пообещал, что Канада выделит Киеву 500 миллионов долларов военной помощи и будет ходатайствовать о членстве Украины в НАТО сразу же, «как только это позволят дополнительные обстоятельства».

Кроме того, он рассказал, что Канада будет тренировать украинских лётчиков.

«Дополнительно Канада станет частью международного соединения, которое будет готовить украинских пилотов в рамках подготовки военных пилотов для того, чтобы они могли защищать Украину также и в воздухе в будущем. И это должно быть именно выбором Украины относительно того, как защищать себя и как защищать своих людей».

Американист Малек Дудаков указывает, что Трюдо уже традиционно посещает Киев в момент обострения внутриполитической ситуации в Канаде – сейчас там бушуют лесные пожары, площадь превысила уже 9 миллионов акров.

«Для него это очень типично – в феврале 2022 года он одним из первых стал поставлять оружие Украине – лишь бы отвлечь внимание от масштабных протестов дальнобойщиков…. В мае 2022 года Трюдо в первый раз сгонял в Киев – тогда нужно было перебить повестку коррупционных скандалов Трюдо уличили в получении подарков от миллиардера Карима Ага-хана – в обмен на что тому предоставлялись многомиллионные госконтракты. Сейчас уже новая напасть – пожары», – указывает Дудаков.

Так или иначе, но на Донбассе недоумевают по поводу безнаказанности чиновника Канады.

«Сколько будем терпеть хамство Трюдо?» – комментирует экс-спикер оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

Политолог Владимир Корнилов также призывает к ответу на «воздушное пиратство»:

«Надо непременно отвечать не только дипломатическим ответов и выражением озабоченности!».

Политолог Андрей Суздальцев прогнозирует:

«Видимо, имеет смысл подготовиться к ответной конфискации канадского имущества в РФ – скорее всего это будут отдельные инвестиции, пакеты акций и т.д.».