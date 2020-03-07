Канада продала Украине оружие «для сдерживания России»

07.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украина уже закупила в Канаде первую партию снайперских винтовок канадского производства. Об этом в беседе на «Радио Свобода» сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продвинулись, мы достигли того результата, на который рассчитывали. Есть первая партия канадских снайперских винтовок, которая поступила в Украину. Мы не один год добывались, чтобы Украина была включена в документ – «Перечень стран с которыми можно торговать стрелковым оружием». И это уже конвертируется в конкретные проекты.

Первые канадские снайперские винтовки, произведенные в городе Виннипег, уже закуплены Украиной. Они уже в Украине и я думаю, что это прямая помощь в том смысле, что это – оружие, которое может сдерживать врага.

Но это также еще и мощный сигнал, который показывает, что у Украины есть партнеры, которые помогут нам иметь самое современное оружие, которое нам необходимо чтобы защищать нашу страну», – сказал Шевченко.