Канадские мигранты держат нас за дураков, заставляя говорить на украинском – Черновецкий

02.07.2020, Киев, Игорь Петров

Активнее всего за использование украинского языка выступают канадцы украинского происхождения, но в самой Канаде два государственных языка, и ни одни из них не ущемляется.

Об этом на своем Ютуб-канале заявил бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если речь о генетическом коде украинцев, то надо подумать, я не могу так ответить сразу. Вот я – украинец. Это… смотря кого считать украинцем. Того, кто говорит на украинском языке только – и с западной Украины, бендеровец?

Это не украинец для меня. Я украинец, я родился в Украине, в Харькове. Институт там закончил и, вообще, всегда жил на Украине, обожаю Украину, украинцев, украинский язык, но разговариваю на русском и мыслю на нем. И я уже никогда не буду ни на каком другом – ни на английском, ни на немецком, ни на каком. И вообще это не проблема.

Вот, кстати кто выступает сегодня больше всего за украинский язык? Канада. Ох, там украинцы такие завзятые засели и воспитывают наших президентов – только на украинском языке, иначе это не государство, а хрен знает шо.

Они за дураков нас держат – в Канаде 10 процентов населения разговаривают на французском языке, штат Квебек 90 процентов – на английском. Но в Канаде – два одинаково сильных государственных языка, и если президент не знает английский и французский – его не изберут.

Он одинаково хорошо на них говорит. Ну какая проблема была бы? И вот они нас учат, а как только Квебек начинают в английский загонять – тут же за ружье, флаг свой и на референдум – отсоединяться. Вот что такое язык для демократической страны», – резюмировал Леонид Черновецкий.