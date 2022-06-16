Канадский аналитик: Из Турции звучат не очень хорошие заявления для Украины

Турция закрыла проход через Босфор и Дарданеллы не из большой любви к Украине, а для контроля за поставками в Сирию вооружения и продовольствия.

Об этом заявила старший аналитик Центра исследований современной Турции Карлтонского университета (Канада) Евгения Габер в интервью Ukrlife.TV.

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«Турция закрыла проливы для российских кораблей не Черноморского флота, они не могут войти в Черное море, они не могут, кстати, и выйти из него. Потому что Турция подстраховывается, эти корабли не могут идти куда-нибудь в Средиземном море в Сирию, например. Но при этом, как бы для Украины это не было плохо, российские корабли они все равно остаются в Черном море», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, уже не секрет, и даже есть понятие «сирийский экспресс», как логистическая связь между Крымом и Тартусом и другими российскими базами в

Сирии. Когда Турция перекрыла проливы, это, в том числе, была подготовка к трансграничным операциям против курдов.

То же самое в авиации – Украину очень радовало перекрытие Турцией воздушного пространства для пролета некоторых российских самолетов, но запрет касается только самолетов, направляющихся в Турцию.

«Для всех остальных – туристических, коммерческих и даже военных самолетов, – это пространство не перекрыто, – отметила аналитик. – Украинский кейс дает возможность это легитимизировать и представить в несколько лучшем свете. Надо понимать, что Турция действует очень прагматично, и не только из любви к Украине, а потому что Турция сама в этом заинтересована».

Турция, с одной стороны, пытается выступать посредником между Россией и Украиной в вопросах экспорта украинского зерна, с другой – покупает украинское зерно, которое производители вывозят через порты Крыма, и требует от Украины скидку в 25%, если пшеницу будут вывозить при посредничестве Анкары.

При этом, по словам Габер, турецкая сторона настаивает на том, что если голод грозит странам Африки и Латинской Америки, то нужно разблокировать экспорт зерна из России в том числе. Причем не только зерна, но и удобрений, и восстановить нормальное функционирование российских банков, плюс обеспечить страховку для российских кораблей, которые это зерно будут перевозить.

«Вот такие призывы одновременной работы и с Россией, и с Украиной они, конечно, для нас, как для Украины, звучат не очень хорошо», – заключила эксперт.