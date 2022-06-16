Канадский аналитик: Турция испытывает комплекс неполноценности перед Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Турция испытывает исторический комплекс неполноценности по отношению к России, не доверяет НАТО, США и ЕС, но заинтересована в сильной и самостоятельной Украине.

Об этом заявила старший аналитик Центра исследований современной Турции Карлтонского университета (Канада) Евгения Габер в интервью Ukrlife.TV.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По ее словам, современные российско-турецкие отношения закладывались с «российско-османских войн», и желание тактического сотрудничества с Россией усиливается на фоне ухудшающихся отношений Западом.

«В принципе, какой-то такой страх перед Россией существовал в Турции всегда, – подчеркнула эксперт. – Еще в 2014 году, когда я работала в Турции в дипломатической украинской миссии, все разговоры с турецкими коллегами начинались и заканчивались фразой о том, что мы не можем позволить себе конфликт с Россией, потому что это великая страна. И восприятие России в Турции, как великой армии, великого государства, великой культуры, великого балета, великой науки, великого всего существует со времен вот этих российско-османских войн, большинство из которых выиграла Россия, а Османская империя проигрывала регулярно в силу разных причин. И вот этот, я бы сказала, такой комплекс исторической травмы присутствует до сих пор в Турции».

По мнению Габер, во многом благодаря спецоперации на Украине от этого нарратива удается отходить. Это происходит сложно, медленно и постепенно, потому что веками это насаждалось и поддерживалось российской пропагандой.

«Но сейчас, когда увидели, что оказывается не так страшен черт, как его малюют, и не так страшен Путин, как о нем говорят. И Россия со своими вооруженными силами, состоящими из представителей многих мусульманских и тюркских народов, которых используют как пушечное мясо. К сожалению, в Турции только сейчас начинают об этом говорить, и мне кажется, что мы должны напоминать турецким партнерам почаще об этих факторах», – уверена эксперт.

К тому же, геополитическое соперничество за доминирование на Черном и Средиземном морях никуда не делось, и, по словам аналитика, теперь уже покойный Жириновский постоянно напоминал о том, что «проливы Константинополя будут наши».

Вместе с тем, Турцию и Россию объединяют антиамериканские и антизападные настроения, причем на всех уровнях: порядка 80% населения считает США угрозой, при том, что для Турции это партнер по НАТО.

В Анкаре хорошо помнят, как после Первой мировой войны страны Антанты договорились между собой поделить Турцию, и только благодаря усилиям Ататюрка страна осталась в границах 1923 года.

«Поэтому недоверие на уровне конспирологических теорий о том, что Британия, Франция, Греция сейчас пытаются за спиной у Турции, подключив армян и курдов, и всех врагов в регионе просто поделят Турцию на части, оно существует», – признала эксперт.

Турция всегда в оборонительной позиции под отношению к Западу после войны в Ираке 2003 года, которая по вине США привела к дестабилизации региона, и последствия Турция расхлебывает и сейчас.

Недавняя попытка переворота 2016 года, которую, по словам Габер, благодаря российской пропаганде Турция приписывает беглому проповеднику Фетхуллах Гюлену, проживающему в США, не укрепляет отношения с Западом. Как и протесты на площади Таксим, которые эксперт назвала «аналогом киевского майдана», и статус кандидата в ЕС, в котором Брюссель держит Турцию с 1963 года.

«Вот эти антиамериканские, антизападные настроения – они очень сильно объединяют, к сожалению, турок и россиян во многом. Ну и, конечно, это поддерживается пропагандой, потому что вот эти все евразийские идеи о том, что мы тут в регионе должны восстановить свой порядок, и то, как говорит Эрдоган всегда, мир больше пяти, имея ввиду количество членов Совета безопасности ООН, и вообще, что мы должны отойти от этого однополярного мира доминирования США – это очень хорошо ложится не только в общую канву российской пропаганды, а срабатывает, в данном случае, против Украины», – констатировала Габер.

Тем не менее, она считает, что Турция не рассматривают Россию как стратегического партнера, а только лишь для решения стратегических, энергетических, экономических задач, для сдерживания Запада.

«Страшный сон для Турции, на самом деле, это усиление позиций России и ослабление Украины, и превращение Украины в сухопутное государство. Поэтому нашим главным месседжем для наших турецких партнеров, и, я надеюсь, что он так и звучит сейчас, что помогая Украине Турция помогает себе. Потому что Украина для Турции – это возможность сдерживать влияние России в регионе без привлечения Соединенных штатов или западных стран и это наша «золотая карта», потому что Турция боится присутствия НАТО. Особенно если мы говорим о морском присутствии или даже наземном», – уверена аналитик.

По этой причине, говорит она, единственная возможность для Турции не позволит России превратиться в абсолютного гегемона на Черном и Средиземном морях, – это сильная, независимая, территориально целостная Украина.