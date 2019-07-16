Канадский министр гордится гитлеровским пропагандистом

16.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Дедушка министра иностранных дел Канады Христи Фриланд оказался пособником нацистской Германии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне, куда не были допущены «Спутник» и Russia Today, по итогам которой глава МИД Великобритании Джереми Хант и Фриланд объявили о запуске новой коалиции, Захарова рассказала любопытные подробности о семье министра иностранных дел Канады.

«Очень интересная история, которая меня просто шокировала, – история деда Фриланд. В 2015 году в интервью газете «Торонто Стар» она рассказала, как ее дед Михайло Хомяк и бабушка, которых она назвала беженцами, покинули пределы Украины после подписания пакта Молотова – Риббентропа. Душераздирающая история вызывала сочувствие у аудитории. Интересно то, что пользователи сетей раскопали документы, мы потом их проверили – это все факты (из рассекреченных материалов польских госархивов, в том числе и канадского архива провинции Альберта, где находятся личные вещи, письма деда Фриланд)

С самого начала Второй мировой войны Хомяк являлся добровольным пособником нацистов. А оккупационные власти зачистили под него место главного редактора газеты «Краковские вести». До Хомяка газетой руководил Моше Кафнер, который погиб в лагере смерти Белжец. Хомяк подружился с так называемым главнокомандующим нацистской прессы в Польше Гасснером и стал руководителем главного нацистского печатного рупора в Галиции.

Газета в годы войны пропагандировала антисемитизм, публиковала статьи о формировании 14-й дивизии СС «Галичина» во Львове, восхваляла преступления нацистов, в том числе в Бабьем Яру. В 1945 году Хомяк сбежал в Вену со своими нацистскими кураторами и продолжил деятельность в поддержку Третьего рейха. Потом оказался в Баварии. Там в то время располагалась база разведки сухопутных войск США, и он стал сотрудничать с американской разведкой. Получил полный пансион – это все архивные документы. В таких условиях и формировалась семья. Но не в этом дело. У людей могут быть разные исторические корни, предки», – рассказала Захарова.

«Вопрос в том, что польская полиция разыскивала Хомяка в связи с военными преступлениями вплоть до его смерти в 80-х годах. А в 2016 году в Твиттере Христя Фриланд сообщила, что гордится дедом. И это человек, который сегодня учит мир свободе журналистики, журналистов, как отделять информацию от дезинформации. Она написала, что Михайло Хомяк «усердно работал над тем, чтобы вернуть свободу и демократию Украине».

Вот уровень сегодняшнего шулерства на международном уровне. При этом она не могла не знать, кем он был на самом деле. В 1996 году ее дядя, профессор университета Альберта Джон-Пол Химка опубликовал статью для журнала Канадского института украинских исследований. И там он указывал, что Хомяк являлся главным редактором издания «Краковские вести» в годы войны. А она помогала составлять эту статью», – добавила представитель МИД.

По её словам, когда наконец правда всплыла, журналисты стали задавать очень неудобные вопросы.

«В марте 2017 года, когда было объявлено о том, что Канада продлит военно-инструкторскую миссию на западе Украины, она не признала факт пособничества и коллаборационистского прошлого дедушки. Она сказала, что всплывшие в СМИ материалы – очередное проявление «российской дезинформации».

И лишь когда ситуация уже вышла за пределы контроля, она была вынуждена признать эту страницу в истории своей семьи. В ответ на запрос канадского издания The Globe and Mail, уж точно не пророссийского, ее пресс-секретарь заявил: «В течение многих лет министр поддерживала усилия своего дяди по изучению и публикации материалов об этих трудных страницах прошлого ее покойного деда». И этот человек выступает запевалой в некой глобальной истории, связанной с борьбой с дезинформацией и фейками. Мы вообще где?» – подытожила Захарова.