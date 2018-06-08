Политнавигатор - Новости России и Украины
08.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Украина

Канадский министр похвалил Полторака и пообещал увеличить военную помощь Украине


Канада отмечает успехи в реформировании украинских Вооруженных сил и намерена увеличить объемы военный помощи, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины по итогам встречи министра обороны Степана Полторака с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Канада будет продолжать поддерживать Украину и увеличит размер помощи. Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы», — цитирует пресс-служба главу канадского оборонного ведомства.

Также Харджит Сингх Саджан выразил уверенность, что Украина и Канада должны продолжать расширять возможности для сотрудничества и увеличивать возможности украинских Вооруженных сил.

В свою очередь Степан Полторак поблагодарил Канаду и дал положительную оценку всем совместным проектам, которые осуществлялись при участии обеих стран.

В ходе встречи министры обсудили принятие решения о совместной обработке перечня вооружения и военной техники, оборудования, которое необходимо для обороны Украины и развития возможностей Вооруженных сил.

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