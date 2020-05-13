Канал Ахметова готовил грязную акцию против ДНР, но попал в жернова СБУ

13.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Из-за банальной жадности и желания дополнительного заработка журналистам канала ТРК «Украина», которые прибыли на передовую для съёмок постановочных обстрелов, украинские спецслужбы теперь шьют работу на «агрессора».

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период проведения видеоконференции подгрупп Минской контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, штабом ООС спланирована подготовка постановочных видео материалов о, якобы, имеющих место огневых провокациях снайперских групп НМ ЛНР», – сообщил Осадчий.

По его словам, с этой целью 11 мая в район Станицы Луганской прибыла съемочная группа ТРК «Украина» в составе трех человек «под руководством корреспондента А. Попова, имеющего опыт подготовки сюжетов для украинских телешоу».

«После отработки части материала с военнослужащими 25 бригады ВСУ, оператор Д. Кузьминский предложил провести опрос населения населённого пункта Станица Луганская об условиях жизни граждан в связи с закрытием КПВВ и распространением коронавирусной инфекции, с целью последующей его перепродажи знакомому видео блогеру Андрею Дрофа.

Результаты опроса населения вскрыли общую негативную картину, в частности панические настроения населения в связи с распространением коронавирусной инфекции среди военнослужащих бригады, которые регулярно, без всяких ограничений и соблюдения санитарных норм, перемещаются по населенному пункту, а также пользуются введенными ограничениями, терроризируют мирных жителей и предпринимателей района совместно с военнослужащими Национальной гвардии, вымогая взятки за проезд по дорогам общего пользования и изымая часть товара предназначенного для реализации у предпринимателей», – рассказал представитель оборонного ведомства.

После этого репортёров задержали украинские спецслужбы, которые «пришили» журналистам подрывную деятельность в интересах противника.

«Деятельность журналистов попала в поле зрения сотрудников военной службы правопорядка, которые вместе с СБУ задержали съёмочную группу, изъяли видео материалы и предъявили обвинения в подготовке материалов для российских спецслужб.

Отягощающим обстоятельством явился факт наличия в памяти компьютера оператора Кузьминского видеозаписей, где журналисты обсуждают с командиром батальона Мищенко детали съемки постановочного видео материала», – добавил Яков Осадчий.