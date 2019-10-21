Телевидение Додона будет транслировать «кастрированный» российский Первый канал

21.10.2019, Москва, Елена Острякова

Аудиовизуальный совет Молдовы одобрил сегодня запрос телеканала Accent TV об изменении названия на «Primul în Moldova» («Первый в Молдове») на том основании, что он получил контракт на ретрансляцию российского «Первого канала».

Об этом сообщает сайт Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В настоящее время контент «Первого канала» транслирует в Молдове телеканал Prime TV, владельцем которого является бежавший из страны олигарх Влад Плахотнюк. Начальник управления лицензирования и авторизации Николай Дастик заявил, что запросил у телекомпании Prime информацию в договоре, заключенном с российским телеканалом, но ответа не получил. Он отметил, что контракты обоих молдавских каналов не являются эксклюзивными, а это означает, что оба, гипотетически, могут транслировать этот контент.

Отметим, что с 12 февраля 2018 года в Молдове вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.

Президент страны Игорь Додон отказался от ветирования этого дискриминационного закона ради сохранения коалиции с проевропейским блоком ACUM, лидер которого премьер-министр Майя Санду неоднократно заявляла, что Молдова должна продолжать «бороться с российской пропагандой».

Также согласно закону как минимум 50% контента молдавских телеканалов должны быть из государств-членов Европейского союза и / или из третьих сторон, участвующих в Европейской конвенции о трансграничном телевидении. По словам директор Accent Станислава Выжги, он ведет переговоры с агентами из европейских государств по этому поводу, и что у «Первого канала» уже есть несколько контрактов на этот счет.

Телевизионный канал Accent TV связывают с аффилированной с президентом Молдавии Игорем Додоном медиаструктурой Вадима Чубара, владельца Media Invest Service. Холдинг, хозяина которого молдавские СМИ называют «теневым советником Додона», также включает телеканал NTV-Moldova, газеты «Социалисты» и «Аргументы и Факты в Молдове», «Комсомольская правда в Молдове», электронные издания «Блокнот — Молдова», Actualități, «Голос», «Вести.мд», noi.md, vedomosti.md.