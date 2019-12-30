Канал имени Эрдогана угрожает превратить Черное море в проходной двор

30.12.2019, Москва, Александр Ростовцев

В 2011 году мировые СМИ облетело заявление Эрдогана, на тот момент занимавшего должность премьер-министра Турции, о планах по расширению пролива Босфор.

Согласно проекту, новый судоходный канал должен соединить Чёрное море с Мраморным, превратив Стамбул в остров.

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Называлась и сумма, в которую должен был обойтись «канал имени Эрдогана» – в подъёмные для Турции $10 млрд или даже немного дешевле.

По замыслу, ширина новой водной артерии должна составить 150 м, глубина – 25 м. Подобные параметры позволят туркам пропускать через Босфор 2.0 до 85 тысяч судов в год.

В своём заявлении Эрдоган поклялся, что все необходимые меры безопасности и сохранения экологии при строительстве и эксплуатации канала будут соблюдены.

Мировое сообщество, которое в то время сильнее всего волновали события в Ливии и жуткая смерть её бессменного лидера, полковника Каддафи, отреагировало на новость из Анкары, как на причуду амбициозного премьера, впавшего в прожектёрство.

В общем, заявление отнесли в разряд курьёзов и вскоре о нём благополучно забыли.

Время шло, и во второй декаде декабря 2019 года уже президент Турции Эрдоган вновь напомнил миру о намерении прорыть канал между Чёрным и Мраморным морями, и судя по всему, говорил он о реализации проекта совершенно серьёзно.

Эксперты, выступившие в СМИ с комментариями, в большинстве своём придерживаются мнения, что Турция, скорее всего, способна построить «канал имени Эрдогана», несмотря на неблагоприятные экономические показатели.

Безусловно, дополнительный грузопоток через Босфор 2.0 позволит Анкаре снимать дополнительные пенки, но что, кроме выгоды от появления дополнительного транспортного коридора, означает этот мощный инфраструктурный проект Эрдогана для всех черноморских стран, включая Россию?

Турецкий президент акцентирует внимание черноморских стран, что Босфор 2.0 сделает более безопасной проводку судов из моря в море.

Действительно, ЧП в имеющемся Босфоре периодически случаются.

Например, в 1979 году румынский танкер «Independent» столкнулся с другим судном и загорелся, при этом в пролив вылилось много нефти. А 27 декабря 2019 года пришло сообщение, что в проливе воткнулся в берег сухогруз, вышедший из Одессы под либерийским флагом.

Всё это, безусловно, очень познавательно, но появление второго Босфора под заклинания о всеобщей пользе и выгоде имеет куда более неприятную изнанку.

Кардинальная смена режима судоходства с появлением дублёра у старого доброго Босфора, вокруг которого веками ломались копья, ведёт к отмене или пересмотру международной Конвенции Монтрё.

Документ был подписан в 1936 году в швейцарском городке Монтрё по инициативе самой Турции, которая намеревалась вернуть суверенитет над своими проливами Босфор и Дарданеллы.

Пользователи проливов были поделены на черноморские и нечерноморские. Первые могут проводить свои корабли на условиях простого уведомления соответствующих турецких органов. Для вторых введены серьезные ограничения по тоннажу боевых кораблей и срокам их пребывания в акватории Черного моря.

Турция, при этом, имеет право в случае военной угрозы закрыть проход иностранным военным судам.

Передача контроля над черноморскими проливами Турции было выгодно и нашей стране, поскольку Конвенция от 1936 года отменяла положения Лозаннского договора, по которому проливы контролировала международная «семибоярщина», в результате чего Чёрное море имело статус проходного двора.

Этой ситуацией, например, ловко пользовалась кайзеровская Германия, посылавшая свои крейсера в Чёрное море во время Первой мировой войны.

Во время подписания договора, у Англичанки, как всегда, имелось особое мнение. При подписании Конвенции Монтрё Лондон, на тот момент столица великой морской державы, требовал права беспрепятственного доступа для своих кораблей в Черное море не спрашивая разрешения у Турции.

В период подготовки и проведения Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (первая половина 1970-х) США, Великобритания и Турция дали понять, что не склонны что-либо менять в Конвенции Монтрё и что возвращение к этому вопросу может отодвинуть сроки подписания заключительного Акта. Москва предпочла не удлинять эти сроки. А в 1991 – 1992 годах к Конвенции, взамен СССР, единодушно присоединились РФ, Украина и Грузия.

Тем не менее, подписав и ратифицировав Конвенцию, Великобритания её не нарушала. Один раз нарушителем стал американский фрегат «Taylor» (водоизмещением 4100 тонн), задержавшийся во время Крымской весны в Чёрном море на срок более 21 суток под предлогом «сел на мель в турецком порту».

Американский фрегат «Taylor».

Как бы там ни было, дожившую до нашего времени Конвенцию Монтрё нельзя считать справедливой по отношению к нашей стране, о чём после войны неоднократно заявлял министр иностранных дел Вячеслав Молотов.

Во время Великой Отечественной войны в Чёрное море, в обход всех правил вторгались боевые корабли фашистской Германии и её союзников, а после войны Турция примкнула в военно-политическому альянсу НАТО, в результате чего контроль над проливами, в случае военного конфликта, брала на себя НАТО, а не Турции. Вдобавок, до сих пор не создано единого контролирующего органа черноморских государств, осуществляющего надзор за выполнением положения Конвенции за кораблями других государств, как это предлагал в своё время СССР.

Впрочем, худо-бедно, но в мирное время, если не считать разовых инцидентов, Конвенция свою сдерживающую роль выполняла. И даже во время и после Крымского кризиса, Чёрное море многозначительно бороздили нечерноморские кораблики, суммарным водоизмещением не превышающие 30 тысяч тонн, если не считать эскорт-услуги румынских, болгарских, украинских и грузинских боевых лоханок, что вполне укладывается в требования Конвенции по турецким проливам.

Появление Босфора 2.0, не указанного в Конвенции, может привести к её пересмотру и даже отмене, превратив Чёрное море в новый проходной двор для тяжёлых кораблей и даже эскадр НАТО.

С учётом того, что укоренившаяся в Киеве бандеровская власть неоднократно открыто ратовала за отмену Конвенции Монтрё, а также острое желание Грузии влиться в НАТО хоть тушкой, хоть чучелком, пересмотр или отмена действующей Конвенции означает, что в крупных портах Украины и Грузии обязательно «пропишутся» американские, британские и прочая боевые корабли крупного тоннажа и в больших количествах на неопределённый срок.

Выгнать восвояси этих «дорогих гостей» будет огромной проблемой, о чём совершенно не хотят думать засевшие в Грузии и Украине правящие временщики и компрадоры.

Но и это ещё не всё. С отменой Конвенции Монтрё в полный рост встанет вопрос прохода Черноморского флота России через проливы. Никто не может дать гарантию, что ЧФ в один не очень прекрасный день окажется запертым в акватории Чёрного моря.

Мало того, что в Чёрном море у России нет ни одного союзника, так ещё возникнет проблема поддержки с моря нашего военного контингента в Сирии, поскольку путь в Средиземку из Мурманска, не говоря уже, из Тихого океана, – неблизкий.

И надо постоянно помнить, что Эрдоган, носящийся с пантюркистскими идейками «Большого Турана», нам не друг. Максимум – ситуационный партнёр, для которого выгодно быть не только газовым хабом, но и членом НАТО. А с недавнего времени Анкара ищет возможности нормализовать отношения с США. Отмена или пересмотр Конвенции Монтрё (а её новые условия будут явно не в пользу России) станут хорошим подарком и предметом торга с отличных стартовых позиций между Анкарой и Вашингтоном.

И все вытекающие угрозы отнюдь не страшилки и не алармизм, поскольку наше «однополярное» время – сезон поганых чудес, когда из-за эгоизма отдельных стран и политических блоках безжалостно выбрасываются на свалку истории соглашения и документы, по которому мир жил в относительной безопасности и с понятными правилами игры свыше 70 лет после Второй мировой войны.