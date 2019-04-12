Канал Коломойского подает в суд на Порошенко за дебош в эфире

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководство телеканала «1+1» подаст в суд на пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко за то, что он «ворвался в эфир без приглашения» и «за прошлые обвинения в адрес канала», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил генеральный директор группы 1+1 Media Александр Ткаченко, сообщает сайт канала.

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«После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии… не иначе как на иск в суд от нас вы — не заработали. Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1», — говорится в сообщении на Facebook Ткаченко.

Как он пояснил, инцидент произошел во время эфира программы «Право на власть», где должны были выступать эксперты, а не кандидаты на пост главы государства.

При этом, второй кандидат в президенты Владимир Зеленский в тот момент находился во Франции, где была запланирована его встреча с президентом Эмманюэлем Макроном. Тем не менее, он позвонил в эфир, Порошенко стал его перебивать и спорить, после чего Зеленский в жесткой манере отчитал действующего президента, еще раз повторил свое окончательное приглашение на дебаты 19 апреля на НСК Олимпийский и положил трубку. При этом Порошенко упорно делал вид, что не понимает, какого числа и куда его приглашают на дебаты.