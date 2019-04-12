Выборы
//exit;
12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина
Просмотров:

Канал Коломойского подает в суд на Порошенко за дебош в эфире

Руководство телеканала «1+1» подаст в суд на пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко за то, что он «ворвался в эфир без приглашения» и «за прошлые обвинения в адрес канала», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил генеральный директор группы 1+1 Media Александр Ткаченко, сообщает сайт канала.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии… не иначе как на иск в суд от нас вы — не заработали. Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1», — говорится в сообщении на Facebook Ткаченко.

Как он пояснил, инцидент произошел во время эфира программы «Право на власть», где должны были выступать эксперты, а не кандидаты на пост главы государства.

При этом, второй кандидат в президенты Владимир Зеленский в тот момент находился во Франции, где была запланирована его встреча с президентом Эмманюэлем Макроном. Тем не менее, он позвонил в эфир, Порошенко стал его перебивать и спорить, после чего Зеленский в жесткой манере отчитал действующего президента, еще раз повторил свое окончательное приглашение на дебаты 19 апреля на НСК Олимпийский и положил трубку. При этом Порошенко упорно делал вид, что не понимает, какого числа и куда его приглашают на дебаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть